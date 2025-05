Analisi dei prezzi della pizza in Italia: le sorprese delle città meno attese

Un aumento significativo dei prezzi della pizza

Negli ultimi anni, il costo della pizza in Italia ha subito un notevole incremento. Secondo uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), l’aumento medio dei prezzi è stato del 18% negli ultimi sei anni. Questo ha portato il costo medio di una pizza margherita e una bevanda a 12,14 euro. Questo rincaro si inserisce in un contesto in cui il mercato della pizza muove circa 25 miliardi di euro all’anno, con un consumo medio di 7,8 chili a testa.

Le città con le pizze più costose

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le città con i prezzi più elevati non sono le solite mete turistiche come Milano o Roma. Infatti, la pizza più costosa d’Italia si trova a Reggio Emilia, dove un pasto composto da una pizza e una bevanda costa in media 17,58 euro. Segue Siena con 17,24 euro e Macerata con 16,25 euro. Se si considerano i prezzi massimi, Palermo e Venezia si contendono il primato con pizze che arrivano a costare rispettivamente 28 euro e 26 euro.

Le città con le pizze più economiche

Se pensate che Napoli sia la città con la pizza più economica, vi sbagliate. La palma di città con la pizza meno costosa spetta a Livorno, dove il prezzo medio è di 8,75 euro. Seguono Reggio Calabria con 9,15 euro, Pescara con 9,37 euro e Catanzaro con 9,96 euro. Queste città rappresentano le uniche province italiane dove il costo medio di una pizza e una bevanda è sotto i 10 euro.

Le cause degli aumenti dei prezzi

Il presidente del C.r.c., Furio Truzzi, ha commentato che i rincari sono dovuti a diversi fattori, tra cui la pandemia di Covid-19 e l’aumento dei costi energetici. Questi fattori hanno portato a un incremento dei costi per le pizzerie, che sono stati trasferiti ai consumatori attraverso l’aumento dei prezzi al dettaglio. Nonostante ciò, il consumo di pizza non sembra essere diminuito, poiché è un alimento molto amato dagli italiani, diventando un bene a domanda rigida. Questo significa che il suo consumo non cambia al variare del prezzo, a beneficio dei pubblici esercizi.