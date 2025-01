Scopri la ricetta facile e gustosa per cucinare le pizzette di pasta sfoglia, ecco come farle!

Un antipasto delizioso e sfizioso, adatto anche per la cena di Natale e per Capodanno, sono le pizzette di pasta sfoglia. Scopri la ricetta facile e veloce da fare in casa!

Pizzette con la pasta sfoglia: la ricetta veloce

Le pizzette di pasta sfoglia sono un perfetto accompagnamento da aperitivo, anche nei giorni di festa, con amici e parenti. La preparazione è molto rapida, semplice, in meno di 30 minuti, che sfrutta la versatilità della pasta sfoglia già pronta. Una volta stesa e ricavati i dischetti con l’apposito coppa pasta, questi vengono farciti con salsa di pomodoro, olio extravergine di oliva, sale e origano. In versione “margherita”, puoi aggiungere dei dadini di mozzarella che, in cottura, si scioglieranno. Ecco la ricetta davvero veloce da fare anche per Natale.

Ingredienti

Passata di pomodoro 500gr

Mozzarella 125gr

1 Rotolo di pasta sfoglia

1 uovo

sale e olio q.b.

origano q.b.

Procedimento

Versa la salsa di pomodoro in una ciotola pulita e condiscila con sale e olio. Separatamente apri un uovo in una ciotolina e sbattilo con la forchetta fino a ottenere un miscuglio fluido.

Apri la sfoglia e, utilizzando un coppa pasta da 6 cm di diametro, intagliala a intervalli regolari. Spezzetta la mozzarella e raccoglila in uno scolapasta, strizzando i pezzetti con le mani.

Rimuovi gli eccessi di impasto tra una pizzetta e l’altra senza toccare i dischetti, così non li deformerai. A questo punto porta la carta forno con le pizzette su una vaschetta di metallo e spennella le pizzette con un po’ di uovo, a cui aggiungerai la salsa sopra.

Aggiungi anche la mozzarella sui dischetti che vorrai ottenere in versione “margherita”. Metti sopra l’origano e cuoci in forno statico preriscaldato a 250 °C per 10-15 minuti.

Sforna le pizzette quando appariranno dorate e croccanti e servile ancora calde.

Trucchetti e consigli

Per far sì che i dischetti abbiano dei bordi coloriti e ben dorati, il trucchetto è di spennellare la base di sfoglia con un velo di uovo sbattuto prima di aggiungere la salsa. Se utilizzi la mozzarella ti consigliamo di tagliarla a dadini e lasciarla scolare per bene in un colapasta, strizzandola delicatamente con le mani.

Per dare la forma circolare, puoi utilizzare un coppa pasta, ma anche un bicchiere o uno stampino dalla forma che più ti piace.