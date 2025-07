L’ecosistema del formaggio a latte crudo: tutto ciò che devi sapere

Se pensi che il formaggio sia solo un alimento, preparati a essere sorpreso! Dal 19 al 22 settembre, Bra ospiterà Cheese, il più grande festival internazionale dedicato al formaggio a latte crudo. Con un tema affascinante che esplora “il mondo intorno al formaggio a latte crudo”, questo evento è pronto a farci immergere in un ecosistema ricco di biodiversità e tradizioni culinarie. Scopriremo come il latte crudo e i suoi derivati possano raccontare storie di sostenibilità, lavoro artigianale e passione per la natura.

Il ritorno di Cheese: un evento imperdibile

Il Cheese di Bra torna in grande stile per la sua quindicesima edizione, e quest’anno non potrebbe essere più rilevante. Mentre il dibattito sul consumo di latte crudo infiamma le conversazioni, la manifestazione si propone di riaccendere i riflettori su un sistema produttivo che non è solo alimentare, ma anche ambientale, sociale e culturale. Organizzato da Slow Food e dalla Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte, il festival mira a valorizzare le pratiche sostenibili e i prodotti locali, sottolineando l’importanza della biodiversità.

Il tema centrale dell’edizione di quest’anno ci porta a esplorare il complesso ecosistema del latte crudo. Non si tratta solo di formaggio, ma di un intero mondo fatto di tradizioni, mestieri antichi e risorse naturali. Dalla gestione dei pascoli alla lavorazione della carne e della lana, ogni aspetto è interconnesso e fondamentale per la salute del nostro pianeta. Ti sei mai chiesto come il tuo formaggio preferito possa essere legato a queste pratiche?

La biodiversità come chiave per un futuro sostenibile

Ma cosa c’entra la pastorizia e la castanicoltura con il formaggio? Queste pratiche, spesso sottovalutate, possono infatti fornire risposte concrete alle sfide moderne, come la crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità. La lana, ad esempio, non è solo un materiale per tessuti, ma anche un eccellente isolante e fertilizzante naturale, mentre il miele diventa simbolo della ricchezza dei prati e della loro biodiversità.

Presso il Mercato di Cheese, oltre 400 espositori presenteranno i loro prodotti a latte crudo provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei. Tra le delizie in mostra, spiccano i Presìdi Slow Food e le novità del progetto “Arca del Gusto”, come il celebre Tombea e i caprini dell’Aspromonte. Una vera festa per il palato! Non crederai mai a quante varietà potrai scoprire!

Attività e iniziative per tutti

Cheese non è solo un evento per gli appassionati di formaggio, ma anche per le famiglie! Con Cheese Bimbi, ci saranno attività educative che avvicineranno i più piccoli al mondo dei mestieri del formaggio. Inoltre, gli Stati Generali della Lana offriranno spunti innovativi per il suo riutilizzo, mentre il progetto Slow Food Travel presenterà nuovi itinerari da scoprire in Basilicata e Piemonte.

Il programma è ricco di conferenze e dibattiti su temi cruciali come il futuro delle terre alte e la centralità del latte crudo. Non mancheranno i Laboratori del Gusto, dove potrai assaporare formaggi rari e abbinamenti sorprendenti. È un’occasione unica per approfondire la tua conoscenza e apprezzare il lavoro di chi produce con passione e rispetto per l’ambiente. Ti sei mai chiesto quali sapori ti aspettano?

In definitiva, il Cheese di Bra si preannuncia un evento memorabile, capace di risollevare l’immagine di una categoria produttiva che merita di essere valorizzata. Non perdere l’occasione di essere parte di questo viaggio affascinante nel mondo del formaggio a latte crudo!