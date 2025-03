Un evento imperdibile per gli amanti del vino

Il Vinitaly 2025 si preannuncia come un evento straordinario per l’Emilia-Romagna, una regione che ha fatto dell’enogastronomia il suo fiore all’occhiello. Dal 6 al 9 aprile, il padiglione 1 accoglierà visitatori e appassionati con un’offerta ricca di vini pregiati e piatti iconici, il tutto sotto la guida di chef di fama internazionale come Massimo Bottura. La presenza di oltre 80 espositori e 6 consorzi regionali testimonia l’importanza della filiera vitivinicola emiliano-romagnola, che conta più di 15.000 aziende attive.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

Quest’anno, il Vinitaly non sarà solo un’esposizione di vini, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. Il claim scelto, “Vieni via con me”, invita i visitatori a scoprire la via Emilia attraverso calici e piatti che raccontano storie di tradizione e innovazione. Il ristorante “…al Massimo”, dedicato ai 30 anni dell’Osteria Francescana, offrirà un menù che celebra l’arte culinaria emiliana, con piatti come il tortellino del Tortellante e la celebre Cacio e Pere. Ogni piatto sarà abbinato a vini selezionati, creando un’esperienza gastronomica unica.

Il legame tra vino e territorio

Il vino è parte integrante dell’identità dell’Emilia-Romagna, e la sua presenza al Vinitaly rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra produttori e chef. Massimo Bottura ha sottolineato l’importanza di questo dialogo, evidenziando come il Tortellante, un progetto che coinvolge anche il suo figlio, rappresenti un esempio di inclusione sociale e alta artigianalità. La regione si prepara a investire 21 milioni di euro per promuovere il vino, ristrutturare vigneti e sostenere le cantine, garantendo così un futuro luminoso per la viticoltura locale.

Un’esperienza turistica unica

Oltre alla promozione dei vini, l’Emilia-Romagna punta a valorizzare la sua Food Valley, un brand che attira turisti da tutto il mondo. Degustare un buon vino accompagnato da prelibatezze locali in scenari suggestivi è un’esperienza che arricchisce il soggiorno di ogni visitatore. La regione offre un mix perfetto di arte, cultura, natura e gastronomia, rendendo ogni visita un’esperienza autentica e memorabile. Con il Vinitaly 2025, l’Emilia-Romagna si propone di attrarre un numero sempre maggiore di turisti foodie, pronti a scoprire le meraviglie enogastronomiche locali.