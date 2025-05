Un nuovo capitolo per Niko Romito

Il celebre chef Niko Romito continua la sua espansione internazionale con l’apertura di un nuovo ristorante nel prestigioso Bulgari Resort di Bali. Questa nuova avventura si aggiunge a una serie di successi che hanno visto il suo ristorante, “Il Ristorante”, già presente in città iconiche come Pechino, Dubai, Milano e Tokyo. La scelta di Bali, un’isola conosciuta per la sua bellezza naturale e la sua cultura vibrante, rappresenta un’opportunità unica per Romito di presentare la sua visione della cucina italiana contemporanea a un pubblico internazionale.

Un ambiente esclusivo e raffinato

Situato a 160 metri sopra il livello del mare, il Bulgari Resort di Bali offre un contesto mozzafiato per il nuovo ristorante. Con soli 24 coperti, “Il Ristorante” promette un’esperienza culinaria intima e personalizzata, caratterizzata da un design elegante e minimalista. Gli interni, realizzati con legno pregiato e tessuti bianchi, creano un’atmosfera accogliente e sofisticata, perfetta per gustare piatti che celebrano la tradizione gastronomica italiana.

Menu degustazione: un viaggio tra sapori

Il ristorante offre due menu degustazione distintivi: “I Classici” e “La Degustazione”. Il primo è composto da quattro portate pensate per introdurre i visitatori alla cucina italiana contemporanea, con piatti come i Tortelli di ricotta affumicata e la Trota corallina al vapore. Il secondo menu, più ampio, presenta sette portate che fondono sapientemente influenze asiatiche e mediterranee, come il Gambero Aka ebi e i Tagliolini freddi con ricci di mare. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini pregiati, provenienti dalle migliori cantine italiane e francesi, per esaltare ulteriormente i sapori.

Un team di esperti al servizio della cucina

Al timone della cucina di “Il Ristorante” troviamo Alessandro Mazzali, un chef con una solida esperienza internazionale, che ha lavorato in rinomati ristoranti come il Bulgari Hotel di Milano e Lasarte a Barcellona. Mazzali condivide la visione di Romito di creare un’esperienza gastronomica che non solo rappresenti la cucina italiana, ma che racconti anche la ricchezza del patrimonio culinario del nostro paese. Romito stesso ha dichiarato di voler far viaggiare i commensali attraverso i sapori e i profumi dell’Italia, rendendo omaggio ai grandi classici e alle specialità regionali.

Un’esperienza gastronomica unica a Bali

Con l’apertura di “Il Ristorante” nel Bulgari Resort di Bali, Niko Romito non solo amplia la sua presenza internazionale, ma offre anche un’opportunità unica per gli amanti della buona cucina di scoprire un nuovo angolo d’Italia in uno dei luoghi più affascinanti del mondo. La combinazione di un ambiente esclusivo, un menu innovativo e un servizio impeccabile promette di rendere ogni visita un’esperienza indimenticabile.