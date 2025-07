Palacinche perfette: la ricetta con composta di pesche che devi provare

Se stai cercando un dolce che unisca tradizione e bontà, non puoi assolutamente perderti le palacinche! Queste crêpes dolci, tipiche del Friuli-Venezia Giulia, sono il risultato di un incontro tra culture diverse e sono perfette per ogni occasione, dalla colazione al dessert. Immagina di gustare una palacinka calda, farcita con una dolce composta di pesche: un’esperienza che non solo delizierà il tuo palato, ma scalderà anche il tuo cuore! Ti è mai capitato di assaporare un dolce che ti riporta indietro nel tempo? Ecco, le palacinche fanno proprio questo!

Ingredienti per le palacinche e la composta di pesche

Sei pronto a metterti ai fornelli? Per preparare circa 12 palacinche, avrai bisogno di:

200 g di farina setacciata 2 uova 500 ml di latte 1 cucchiaio di zucchero 1 pizzico di sale

Per la composta di pesche:

500 g di pesche (preferibilmente mature) 100 g di zucchero 40 ml di succo di limone

Preparati a scoprire un mondo di sapori e aromi! La combinazione di ingredienti freschi e semplici ti permetterà di creare un dolce da leccarsi i baffi. Sei curioso di sapere quanto sia semplice?

Procedimento: come preparare le palacinche

Inizia mescolando le uova e la farina in una ciotola capiente. Aggiungi lentamente il latte, continuando a mescolare per evitare grumi. Unisci il cucchiaio di zucchero e il pizzico di sale, fino ad ottenere una pastella liscia e piuttosto liquida. Lascia riposare l’impasto per circa un’ora: questo passaggio è fondamentale per ottenere palacinche morbide e leggere! Non crederai mai a quanto possa fare la differenza questo piccolo trucco!

Scalda una padella antiaderente di 20-22 cm e ungi il fondo con un pezzetto di burro. Versa un mestolino di pastella, formando uno strato sottile. Quando la palacinka inizia a staccarsi dai bordi, girala e cuocila dall’altro lato per un minuto. Ripeti il processo fino a esaurire l’impasto: otterrai così un delizioso mucchio di palacinche pronte per essere farcite! Non dimenticare di scattare qualche foto, perché il risultato finale sarà irresistibile!

Preparazione della composta di pesche

Mentre le palacinche cuociono, puoi dedicarti alla composta di pesche. Lava e taglia a pezzi le pesche senza sbucciarle. In una casseruola, unisci le pesche, lo zucchero e il succo di limone, quindi cuoci a fuoco lento per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando la frutta si sarà ammorbidita, spegni il fuoco e lascia raffreddare. La tua composta è pronta per essere utilizzata! Hai già l’acquolina in bocca?

Ora che hai le palacinche e la composta, non ti resta che farcire ogni crêpe con un generoso strato di composta di pesche e arrotolarle. Servile calde e guarda come tutti si scioglieranno di fronte a questo dolce capolavoro! Sarà impossibile resistere a questa tentazione!

Perché le palacinche sono un must da provare

Le palacinche non sono solo un dolce tradizionale, ma rappresentano anche un’esperienza da condividere con amici e famiglia. Sono versatili e puoi farcirle con qualsiasi cosa: marmellata, nutella, frutta fresca o addirittura gelato! La numero 4 ti sconvolgerà: prova ad abbinarle con una pallina di gelato alla vaniglia e vedrai che esplosione di sapori! Chi non vorrebbe provare un dolce così?

Non lasciarti sfuggire l’occasione di provare queste delizie: prepara le palacinche e condividi la tua esperienza con amici e familiari. Non dimenticare di mostrarci i tuoi risultati! Condividi le tue creazioni sui social e fai sapere a tutti quanto possa essere facile portare un po’ di Friuli sulla tua tavola!