Pasta cremosa con zucca e salvia: la ricetta che non puoi perderti

Non crederai mai a quanto sia semplice e gustosa questa ricetta di pasta con zucca e salvia. Perfetta per un pasto infrasettimanale!

Quando il caldo inizia a farsi sentire, c’è qualcosa di irresistibile nel gustare un piatto di pasta. E se ti dicessi che puoi preparare una ricetta deliziosa con **zucca, salvia e fagioli cannellini**? Immagina di assaporare un mix di sapori che non solo soddisfa il palato, ma ti permette anche di utilizzare gli ingredienti freschi del tuo orto. Preparati, perché sto per svelarti come realizzare questo piatto cremoso e goloso, che diventerà il tuo nuovo must-have in cucina! Non crederai mai a quanto sia facile!

Ingredienti per 2 persone

Per questa ricetta avrai bisogno di pochi ingredienti freschi che insieme creano un’esplosione di sapore. Ecco cosa ti servirà:

300 g di pasta (preferibilmente corta)

400 g di zucca, tagliata a cubetti

1 cipolla, tritata

80 g di fagioli cannellini, scolati e sciacquati

2 cucchiai di olio d’oliva

1 spicchio d’aglio, tritato

Brodo vegetale, quanto basta

Panna fresca, 100 ml

Formaggio grattugiato a piacere

Sale e pepe q.b.

Foglie di salvia fresca, per guarnire

Preparazione: un passo alla volta

Iniziamo a creare questa meraviglia! Prima di tutto, scalda l’olio in una padella capiente a fuoco medio-alto. Aggiungi la zucca, la cipolla e un pizzico di sale, e lascia rosolare per circa dieci minuti, finché non iniziano a dorare. La magia comincia qui! Non dimenticare di mescolare di tanto in tanto per non far bruciare nulla. Dopo dieci minuti, unisci la salvia e l’aglio e continua a cuocere per altri 6-7 minuti. Vuoi che tutto diventi morbido e dorato, un vero spettacolo per gli occhi e per il palato.

A questo punto, aggiungi il brodo e un terzo dei fagioli. Lascia sobbollire finché il liquido non si riduce della metà. Se la zucca non è ancora completamente morbida, non ti preoccupare! Aggiungi un goccio d’acqua e continua a cuocere. Dovrai poter schiacciare la zucca facilmente con una forchetta. Mentre tutto questo avviene, porta a ebollizione una pentola capiente di acqua salata e aggiungi la pasta. Cuocila per un minuto in meno rispetto alle istruzioni sulla confezione. Hai già l’acquolina in bocca?

Il tocco finale: cremosità e sapore

Quando la zucca è pronta, togli la padella dal fuoco e aggiungi la panna. Trasferisci il tutto in un frullatore ad alta velocità e unisci il formaggio grattugiato e una macinata di pepe nero. Frulla fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Ricorda di assaggiare e regolare di sale se necessario. Ora, preleva una tazza di acqua di cottura della pasta e scolala. Rimetti la pasta nella pentola e aggiungi i fagioli rimasti e la salsa di zucca. Mescola a fuoco medio per un minuto, aggiungendo un po’ dell’acqua di cottura se necessario per diluire. Servi in ciotole basse e guarnisci con ulteriore formaggio grattugiato e foglie di salvia croccanti, se ti piace!

Consiglio del cuoco: Per un tocco extra, prova a preparare delle foglie di salvia croccanti. Riscalda un po’ d’olio in una padella e friggi le foglie di salvia per 1-2 minuti. Una volta croccanti, scolale su carta assorbente e aggiungile alla tua pasta. Sarà un’esperienza di gusto senza pari!

Consigli per varianti e preparazione anticipata

Questa ricetta è perfetta per una cena infrasettimanale e puoi prepararla anche in anticipo. Se vuoi, puoi preparare il sugo di zucca fino a 48 ore prima e conservarlo in frigo. Riscaldalo in padella prima di aggiungere la pasta e i fagioli. Inoltre, se desideri variare i legumi, puoi utilizzare fagioli bianchi o di Lima al posto dei cannellini. E se hai voglia di un po’ di avventura, prova a raddoppiare la quantità di sugo e congelarne metà per un uso futuro. Non lasciare che questa delizia ti sfugga!