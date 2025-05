Ingredienti per la pasta ripiena

Per realizzare questa deliziosa pasta ripiena di salmone affumicato e ricotta, avrai bisogno di pochi ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

250 g di pasta fresca (cannelloni o ravioli)

200 g di salmone affumicato

250 g di ricotta

50 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

Per la besciamella: 50 g di burro, 50 g di farina, 500 ml di latte, sale e noce moscata

Songino fresco per guarnire

Preparazione del ripieno

Inizia la preparazione del ripieno frullando il salmone affumicato insieme alla ricotta, all’uovo e al parmigiano. Utilizza il Bimby per ottenere una consistenza cremosa e ben amalgamata. Questo passaggio è fondamentale per garantire che il ripieno sia saporito e omogeneo. Una volta pronto, lascia riposare il composto in frigorifero per circa 30 minuti, in modo che si rassodi leggermente.

Preparazione della besciamella

Per la besciamella, sciogli il burro nel Bimby, aggiungi la farina e mescola per qualche secondo. Poi, versa il latte a filo, continuando a mescolare fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi sale e noce moscata a piacere. La besciamella deve risultare densa e vellutata, perfetta per accompagnare la pasta ripiena.

Assemblaggio e cottura

Prendi la pasta fresca e farciscila con il ripieno di salmone e ricotta. Adagia i cannelloni in una teglia precedentemente unta e coprili con la besciamella. Spolvera con un po’ di parmigiano grattugiato per una crosticina dorata. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, fino a quando la superficie non sarà ben dorata e croccante. Servi il piatto caldo, guarnito con songino fresco per un tocco di freschezza.

Varianti vegetariane

Se desideri un’alternativa vegetariana, puoi sostituire il salmone affumicato con spinaci cotti e strizzati. Frulla gli spinaci con robiola e parmigiano per un ripieno altrettanto cremoso e saporito. Segui la stessa procedura per la preparazione e la cottura, e otterrai un piatto leggero e gustoso, perfetto per ogni occasione.