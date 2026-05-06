Pollo e pasta in unico tegame: ricetta pratica e saporita

Pasta e pollo insieme in una sola pentola per una cena cremosa, gustosa e a basso impatto di stoviglie

Se cerchi una cena che unisca semplicità e sapore, questa versione di pasta in una pentola con pollo è pensata per te. L’idea è quella di cuocere la pasta direttamente nel liquido aromatico, così la salsa si forma mentre i formati di pasta si ammorbidiscono e assorbono il gusto.

Il vantaggio pratico è evidente: meno pentole da lavare e una preparazione rapida che si adatta alle serate infrasettimanali. In questo articolo troverai dosi, passaggi chiave, variazioni possibili e consigli per ottenere una consistenza cremosa e un risultato da portare subito in tavola.

Perché scegliere questa ricetta

Questa proposta sfrutta il principio one pot, ovvero la cottura di più elementi nello stesso tegame per risparmiare tempo e spazio. Il piatto risulta cremoso grazie all’aggiunta di panna e formaggi, mentre i pomodori e le erbe donano freschezza e carattere. È ideale quando vuoi un pasto completo in meno di 30 minuti: la preparazione richiede circa 10 minuti, la cottura indicativa è 12 minuti (vedi note nel procedimento) e il totale stimato è 22 minuti. Come accompagnamento, funziona bene con pane all’aglio, un’insalata croccante o broccoli al forno.

Ingredienti principali e quantità

Per 4 porzioni: 1 lb (circa 450 g) di petto di pollo a cubetti, sale e pepe q.b., 1 cucchiaio di olio d’oliva, 1/2 cipolla media tritata, 2 spicchi d’aglio schiacciati. Liquidi: 3 tazze di brodo di pollo + 1/2 tazza extra se necessario, 1 lattina (14,5 oz) di pomodori tagliati e scolati, 1 tazza di panna da cucina. Pasta: 12 oz (circa 340 g) di penne o formato corto a scelta. Formaggi: 1/2 tazza di parmigiano grattugiato (diviso) e 2/3 tazza di mozzarella grattugiata. Condimenti: 1 cucchiaio di prezzemolo tritato o 1 cucchiaino secco, 1 cucchiaino di italian seasoning. Queste dosi garantiscono un equilibrio tra salsa e pasta; regola i liquidi se preferisci una consistenza più densa.

Sostituzioni e accorgimenti

Puoi usare cosce di pollo disossate al posto del petto, oppure semplificare con pollo arrosto avanzato per ridurre i tempi. Se desideri una nota vegetale, aggiungi una manciata di spinaci freschi a fine cottura; per più piccantezza sostituisci un pizzico di pepe rosso con il cajun. Per risparmiare tempo usa cipolla già tagliata e formaggi già grattugiati: tuttavia, per una fonduta più omogenea, è preferibile grattugiare il parmigiano da un pezzo. Scola i pomodori in scatola per evitare un sugo troppo liquido; se vuoi un sapore affumicato, scegli pomodori arrostiti.

Procedimento passo dopo passo

In una pentola capiente scalda l’olio a fuoco medio e rosola i cubetti di pollo salati e pepati fino a che non risultano dorati e privi di rosa all’interno; togli il pollo e tienilo da parte. Nella stessa pentola soffriggi la cipolla e l’aglio finché la cipolla non diventa traslucida, circa 3 minuti. A questo punto aggiungi le 3 tazze di brodo, i pomodori scolati, la tazza di panna, il prezzemolo e l’italian seasoning, portando il tutto a ebollizione. Aggiungi la pasta e mescola bene.

Finitura e gratinatura

Lascia sobbollire la preparazione finché la pasta non è tenera e il liquido si è addensato: il tempo può aggirarsi intorno ai 15 minuti, aggiungendo fino a 1/2 tazza di brodo se necessario per completare la cottura. Una volta pronta, incorpora 1/4 di tazza di parmigiano grattugiato e il pollo cotto: mescola per distribuire i sapori. Disponi la mozzarella e il restante parmigiano sulla superficie e usa il grill del forno per 2-3 minuti finché il formaggio non è sciolto e dorato. Lascia riposare qualche minuto prima di servire per permettere alla salsa di raggiungere la giusta consistenza.

Consigli di cottura, conservazione e valori nutrizionali

Per cuocere in modo uniforme taglia il pollo in pezzi di dimensione simile e mantieni una leggera ebollizione evitando bollori violenti; mescola di tanto in tanto per evitare che la pasta si attacchi al fondo. Se avanzi porzioni, conserva in contenitori ermetici: in frigorifero fino a 4 giorni, oppure congelalo per un massimo di 2 mesi. Per riscaldare, scalda in padella o microonde con un goccio di brodo, latte o panna per riammorbidire la salsa. Valori nutrizionali stimati per porzione: calorie 468, carboidrati 50g, proteine 42g, grassi 10g, sodio 1536mg, calcio 330mg. Queste cifre sono indicative e variano in base agli ingredienti scelti.