Primi piatti estivi leggeri e gustosi con zucchine

Arriva l’estate e con essa la voglia di piatti freschi e leggeri. Non c’è niente di meglio che un buon primo piatto a base di zucchine, facile da preparare e perfetto da gustare sia in spiaggia che in montagna. In questo articolo, esploreremo alcune ricette squisite di pasta e riso, ideali per chi cerca un pasto veloce ma ricco di sapore. Scopriamo insieme come portare sulla nostra tavola il gusto dell’estate!

Pasta fredda con zucchine e pomodorini

La pasta fredda è un classico dell’estate, e prepararla è davvero semplice. Iniziamo con una ricetta che unisce le zucchine e i pomodorini per un piatto colorato e saporito. Il tempo di preparazione è di circa 10 minuti, con una cottura della pasta che richiede dai 7 agli 8 minuti per essere al dente. Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

320 g di pasta (preferibilmente corta)

2 zucchine medie

200 g di pomodorini

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

In una pentola, portate a ebollizione l’acqua salata e cuocete la pasta. Nel frattempo, affettate le zucchine e saltatele in padella con un filo d’olio. Quando la pasta è pronta, scolatela e unitela alle zucchine e pomodorini tagliati a metà. Condite con olio, sale e pepe a piacere. Servire fredda per un risultato rinfrescante!

Insalata di riso con zucchine e tonno

Passiamo ora a un’insalata di riso, ideale per un pranzo veloce ma sostanzioso. Questa ricetta richiede solo 10 minuti di preparazione e 15 minuti di cottura per il riso. Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

300 g di riso

2 zucchine

1 scatola di tonno

Succo di limone

Sale e pepe q.b.

Cuocete il riso in acqua salata e, mentre cuoce, tagliate le zucchine a cubetti e sbollentatele per 2 minuti. Una volta pronto il riso, scolatelo e lasciatelo raffreddare. Unite tonno, zucchine e condite con succo di limone, sale e pepe. Questa insalata è perfetta da portare in spiaggia!

Risotto con zucchine e stracchino

Per gli amanti del risotto, una ricetta cremosa e gustosa è quella con zucchine e stracchino. La preparazione richiede circa 20 minuti, di cui 18 minuti di cottura. Gli ingredienti per 4 porzioni sono:

320 g di riso Arborio

2 zucchine

100 g di stracchino

Brodo vegetale

Sale e pepe q.b.

Iniziate a tostare il riso in una pentola, aggiungendo gradualmente il brodo. Dopo 10 minuti, unite le zucchine tagliate a rondelle. A cottura ultimata, mantecate con lo stracchino per ottenere un risotto cremoso e irresistibile.

Insalata di riso con salmone e zucchine

Infine, un’ultima ricetta sfiziosa di insalata di riso, arricchita da salmone. Il tempo di preparazione è di 10 minuti e la cottura è di 18 minuti per il riso e 10 minuti per le zucchine. Gli ingredienti per 6 porzioni includono:

400 g di riso

2 zucchine

200 g di salmone affumicato

Olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Cuocete il riso e nel frattempo sbollentate le zucchine. Una volta pronto il riso, unite le zucchine e il salmone tagliato a strisce. Condite con olio, sale e pepe. Un piatto fresco e ricco di sapori!

Buon appetito e buona estate! Con queste ricette, sarete pronti a gustare i sapori freschi della stagione ovunque andiate.