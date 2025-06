Recensioni online: il governo si prepara a intervenire con nuove regole

Non crederai mai a quanto le recensioni online possano influenzare le piccole imprese. Ecco perché il governo sta per fare qualcosa di decisivo.

Le recensioni online sono diventate una parte fondamentale delle decisioni quotidiane dei consumatori. Ma ti sei mai chiesto cosa succede quando queste recensioni non sono affidabili? Proprio quando pensavamo di aver trovato un modo per compiere scelte più consapevoli, ci troviamo di fronte a un problema enorme: le recensioni false. Non è solo un grattacapo per i clienti, ma anche per migliaia di piccole imprese, che si vedono danneggiate da informazioni fuorvianti. E ora, il governo italiano ha deciso di intervenire con misure significative. Scopriamo insieme cosa sta accadendo e perché è così importante per tutti noi.

1. L’emergenza delle recensioni false

Negli ultimi anni, la crescita esponenziale delle recensioni online ha generato situazioni problematiche a non finire. Secondo il Centro Studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le recensioni false possono influenzare i fatturati delle imprese fino al 30%. Sì, hai letto bene! Questo dato scioccante ha spinto le associazioni di settore a chiedere a gran voce una regolamentazione. Ma quali sono i principali problemi legati a queste recensioni online?

In primo luogo, ci sono agenzie che vendono recensioni false, creando un mercato oscuro che danneggia la reputazione delle attività legittime. Ti sei mai trovato a dover scegliere un ristorante e ad aver trovato recensioni che sembrano scritte da un’altra dimensione? In secondo luogo, molti pubblici esercizi si trovano a fronteggiare commenti al limite dell’insulto, che non solo feriscono la loro immagine, ma possono anche influenzare le decisioni dei clienti. È un circolo vizioso che necessita di interventi urgenti per ripristinare la fiducia nel sistema.

2. Le nuove misure del governo

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato una serie di misure che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui funzionano le recensioni online in Italia. Tra le proposte in discussione al Senato, si parla di limitare il tempo di pubblicazione delle recensioni a 15 giorni dalla fruizione del servizio. Immagina quanto sarebbe più semplice fare una scelta informata!

Inoltre, sarà necessario verificare l’autenticità delle recensioni, dando alle imprese la possibilità di replicare e chiedere la rimozione di commenti ingannevoli. Ma non è tutto! Per la prima volta, si parla di un ‘diritto all’oblio digitale’ per le imprese, che vieterebbe esplicitamente la vendita di recensioni. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento radicale, aiutando a ripristinare la fiducia nel sistema delle recensioni online. Lino Stoppani, presidente di Epam e Fipe, ha accolto favorevolmente queste iniziative, sottolineando l’importanza di proteggere le piccole attività da recensioni false e malevole.

3. Le reazioni del settore e delle piattaforme

Nonostante l’entusiasmo di alcune associazioni, le piattaforme di recensioni online come TripAdvisor e Trustpilot non sembrano favorevoli a queste nuove misure. Questo ha spinto Fipe e Confcommercio a collaborare con Hotrec, l’associazione europea di riferimento per il turismo, lanciando la campagna “Stop Fake Reviews”. Ma perché c’è così tanta resistenza da parte delle piattaforme? La risposta potrebbe risiedere nell’idea che la regolamentazione possa limitare i loro profitti e la loro libertà operativa.

Un dato sorprendente emerso da recenti ricerche è che, nonostante il 70% dei consumatori si affidi alle recensioni online per scegliere un locale, il 66% di questi ha dichiarato di imbattersi regolarmente in recensioni inattendibili. Questo crea una contraddizione inquietante: se così tante persone riconoscono l’affidabilità scarsa delle recensioni, perché continuano a utilizzarle? Forse è ora di riflettere su come possiamo migliorare questo sistema e garantire che le recensioni online tornino a essere uno strumento utile e affidabile per tutti noi. Che ne pensi?