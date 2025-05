Ingredienti per la ricetta

Per preparare le conchiglie con agretti, pomodorini e stracciatella, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

400 g di conchiglie

200 g di agretti

250 g di pomodorini

Stracciatella q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Basilico fresco q.b.

Preparazione della pasta

Iniziate la preparazione della ricetta scottando gli agretti in acqua bollente salata per circa 30 secondi. Una volta pronti, scolateli e utilizzate la stessa acqua per lessare le conchiglie seguendo i tempi indicati sulla confezione. Questo metodo non solo evita sprechi, ma arricchisce il sapore della pasta.

Preparazione dei pomodorini e assemblaggio

Nel frattempo, preparate i pomodorini: disponeteli interi su una teglia rivestita di carta da forno, conditeli con un filo d’olio e un pizzico di sale, quindi infornateli a 200 °C per 7-8 minuti. Una volta cotti, pelateli e metteteli da parte. In una padella, scaldate un po’ d’olio e aggiungete gli agretti, rosolandoli per un minuto insieme ai pomodorini pelati. A questo punto, scolatela pasta al dente e saltatela nella padella con gli agretti e i pomodorini per un ulteriore minuto, aggiungendo un cucchiaio di stracciatella e alcune foglie di basilico fresco.

Servizio e presentazione

Distribuite la pasta nei piatti, completate con la stracciatella rimanente e decorate con qualche foglia di basilico. Questo piatto non solo è un trionfo di colori, ma anche di sapori freschi e genuini, perfetto per un pranzo estivo in compagnia di amici e familiari.