Ingredienti per il tortino di uova e cipolle

Per preparare un delizioso tortino di uova e cipolle, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

4 uova

2 cipolle medie

30 g di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche a piacere (prezzemolo, basilico)

1 patata media (opzionale)

Preparazione del tortino con il Bimby

Iniziamo la preparazione del tortino di uova e cipolle. Per prima cosa, sbuccia e affetta le cipolle. Inseriscile nel boccale del Bimby insieme all’olio d’oliva e un pizzico di sale. Cuoci a 100°C per 10 minuti, velocità 1, fino a quando le cipolle non saranno morbide e trasparenti.

Se desideri aggiungere una patata, tagliala a dadini e uniscila alle cipolle negli ultimi 5 minuti di cottura. Questo passaggio renderà il tortino ancora più sostanzioso e saporito.

Unire le uova e cuocere a vapore

Una volta cotte le cipolle, lascia raffreddare leggermente il composto e poi trasferiscilo in una ciotola. In un’altra ciotola, sbatti le uova con un pizzico di sale, pepe e le erbe aromatiche scelte. Unisci le uova al composto di cipolle e mescola bene fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Versa il composto in pirottini di silicone o in uno stampo per tortini. Posiziona i pirottini nel Varoma del Bimby e cuoci a vapore per 25-30 minuti a temperatura Varoma. Questo metodo di cottura garantirà un tortino morbido e umido, senza l’aggiunta di grassi superflui.

Servire e gustare il tortino

Una volta cotto, lascia intiepidire il tortino prima di capovolgerlo su un piatto. Puoi servirlo caldo o freddo, accompagnato da un’insalata fresca o da una crema di formaggio. Questo piatto è ideale anche per un buffet rustico o come antipasto.

Inoltre, il tortino di uova e cipolle è perfetto per chi segue un’alimentazione vegetariana e può essere personalizzato con l’aggiunta di spezie o altre verdure cotte. Sperimenta con i tuoi ingredienti preferiti per creare varianti sempre nuove e gustose!