Ricetta veloce per un cous cous con mazzancolle e pesto

Sei pronto a stupire i tuoi amici con un piatto estivo che fa venire l’acquolina in bocca? Il cous cous con mazzancolle, piselli e pesto alla genovese è la risposta perfetta! Facile e veloce da preparare, questo piatto è un vero trionfo di sapori freschi e profumati. Immagina il profumo del basilico appena frullato che si mescola con la dolcezza delle mazzancolle: non puoi davvero perdertelo!

Ingredienti e preparazione: tutto ciò che ti serve

Per realizzare questo piatto estivo, procurati i seguenti ingredienti: cous cous, mazzancolle, piselli surgelati, cipolla, olio extravergine d’oliva e naturalmente il pesto alla genovese. La preparazione è un gioco da ragazzi: tutto inizia con la corretta proporzione di acqua rispetto al cous cous. Ricorda, se non rispetti queste dosi, rischi di ottenere una poltiglia poco appetitosa!

Comincia portando quasi a ebollizione una quantità d’acqua doppia rispetto al cous cous. Quando l’acqua è calda, versala nella ciotola con il cous cous, aggiungi un filo d’olio e un pizzico di sale, poi copri e lascia riposare per 10-15 minuti. Nel frattempo, prepara le mazzancolle: trita finemente mezza cipolla e falla soffriggere in una padella con un po’ d’olio, quindi aggiungi le mazzancolle e cuocile fino a quando non diventano belle rosa. Non è facile iniziare a cucinare e sentirsi già dei grandi chef?

Il segreto del pesto perfetto e della freschezza dei piselli

Non dimenticare di cucinare anche i piselli! In un’altra padella, fai soffriggere un po’ di cipolla e poi aggiungi i piselli surgelati. Cuocili per circa 10 minuti, aggiungendo un po’ d’acqua o brodo se necessario. Devono rimanere croccanti e freschi: non farli appassire troppo! La freschezza è la chiave!

Ora passiamo al pesto! Prendi un tritatutto e frulla insieme foglie di basilico fresco, pinoli, olio extravergine d’oliva fino a ottenere una crema liscia. Questo è il tocco finale che renderà il tuo cous cous davvero speciale e indimenticabile! Chi non ama un buon pesto fatto in casa?

Assemblaggio e variazioni: rendilo tuo!

Quando tutti gli ingredienti sono pronti e freddi, è il momento di assemblare il tutto. In una ciotola capiente, mescola il cous cous con le mazzancolle, i piselli e il pesto. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto. La numero 4 ti sconvolgerà: puoi anche sostituire i piselli con ceci o fagioli, per un tocco ancora più creativo!

Servi il tutto con una spolverata di pepe fresco e un filo d’olio d’oliva. Non solo avrai un piatto delizioso, ma anche un’opera d’arte da presentare ai tuoi ospiti! Non è fantastico sorprendere i tuoi amici con un piatto così bello?

Buon appetito! E ricorda, se ami le ricette fresche e veloci come questa, torna a trovarmi per tante altre idee gustose. Non perdere la prossima ricetta, sarà una vera sorpresa!