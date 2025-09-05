Ricette estive: 18 secondi piatti facili e gustosi

Con l’estate alle porte, è tempo di preparare piatti freschi e leggeri che possano deliziare il palato e rendere le cene estive un vero successo. In questo articolo, vengono presentati 18 secondi piatti che non solo sono facili e veloci da preparare, ma anche assolutamente irresistibili.

1. Filetti di salmone alla mediterranea

I filetti di salmone alla mediterranea sono un must per chi ama i sapori freschi e genuini. Con un mix di pomodori, olive e origano, questo piatto richiede solo 30 minuti per essere pronto. È perfetto per una cena leggera e ricca di sapori, adatta anche ai palati più esigenti. Il segreto sta nella marinatura del salmone, che assorbe tutti i sapori mediterranei.

2. Carne alla pizzaiola

La carne alla pizzaiola è una delle ricette più amate della tradizione italiana. Basta cuocere delle fettine di carne in un sugo di pomodoro profumato all’origano per ottenere un piatto che conquisterà tutti. In soli 40 minuti, si avrà un secondo piatto succulento, perfetto da accompagnare con un contorno di purè o patate al forno.

3. Saltimbocca alla romana

I saltimbocca alla romana sono un classico della cucina laziale. Con fettine di vitello avvolte nel prosciutto crudo e insaporite da foglie di salvia, questo piatto è tanto semplice quanto raffinato. Preparati in 25 minuti, sorprenderanno con il loro sapore avvolgente. Ideali per impressionare gli ospiti con qualcosa di tipico e autentico.

4. Filetti di merluzzo al forno

Se si cerca un piatto di pesce leggero, i filetti di merluzzo al forno con panatura alle mandorle e limone sono la scelta perfetta. In poco più di 25 minuti, si potrà preparare un secondo piatto che è una vera delizia per gli occhi e per il palato. La croccantezza delle mandorle contrasta splendidamente con la morbidezza del merluzzo, rendendo questo piatto un vero vincitore.

5. Salmone croccante

Il salmone croccante è un piatto che si prepara in un batter d’occhio e che farà felici tutti i commensali. Con una panatura aromatica che sprigiona profumi irresistibili, questo secondo piatto di mare è tanto semplice quanto elegante. È perfetto per una cena estiva in giardino.

6. Pollo alle mandorle

Un viaggio in Asia con il pollo alle mandorle, un piatto cinese che porta in tavola sapori esotici. La crema di mandorle con germogli di bambù e salsa di soia renderà il secondo piatto unico e indimenticabile. Con una preparazione di circa 50 minuti, si potrà servire un piatto ricco di sapore e colori.

7. Pollo alla salsa di soia

Il pollo alla salsa di soia offre un’esperienza di gusto orientale con una dolcezza avvolgente. La glassa di miele e spezie rende questo piatto irresistibile. In soli 30 minuti, si porterà in tavola un secondo piatto che sorprenderà tutti gli ospiti.

8. Cotoletta alla palermitana

La cotoletta alla palermitana è una rivisitazione della classica cotoletta, preparata senza uovo e burro, e cotta alla griglia. Questo piatto leggero e croccante è un’ottima scelta per chi cerca un’alternativa sana ma gustosa. In 40 minuti, si avrà un secondo piatto pronto da gustare.

9. Pollo al limone

Il pollo al limone è un piatto fresco e profumato, ideale per l’estate. Le striscioline di pollo immerse in una salsina cremosa al limone sono un vero e proprio invito a pranzo. Con una preparazione di soli 35 minuti, questo piatto diventerà un favorito.

10. Scaloppine al limone

11. Cordon bleu di melanzane

12. Scaloppine ai funghi

13. Petti di pollo al latte

14. Frittata di zucchine

15. Polpette di tonno e ricotta

16. Costolette di agnello in padella

17. Uova al purgatorio

18. Omelette zucchine e formaggio

