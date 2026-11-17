Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di salmone scozzese affumicato La Nef per possibile Listeria monocytogenes. L'avviso è arrivato a pochi giorni dalla scadenza.

Il Ministero della Salute ha pubblicato lunedì 16 novembre il richiamo precauzionale di un lotto di salmone scozzese affumicato commercializzato da La Nef. Il motivo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi. L’avviso porta la data del 13 novembre ed è arrivato online a pochi giorni dalla scadenza indicata sulle confezioni.

Il provvedimento riguarda un solo lotto, venduto in confezioni da 100 grammi. Il numero di lotto è 170794 e la data di scadenza è il 18/11/2026. Le altre produzioni dello stesso marchio non rientrano nell’avviso.

Tra la data dell’avviso e la sua pubblicazione sono passati tre giorni. Per un prodotto in scadenza il 18 novembre, il margine lasciato ai consumatori per accorgersi del richiamo è stato quindi molto ridotto.

Prodotto in Lituania da Norvelita Uab per conto di La Nef Spa

Il salmone è distribuito con il marchio La Nef ma non è prodotto in Italia. A realizzarlo per conto di La Nef Spa è l’azienda Norvelita Uab, che lo lavora in uno stabilimento in Lituania.

Secondo l’avviso ministeriale, l’impianto si trova in Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r. Il marchio di identificazione dello stabilimento, stampato in etichetta, è LT 72-01 EB. È un riferimento utile per distinguere le confezioni interessate da prodotti simili di altri fornitori.

Il caso mostra quanto possa essere lunga la filiera di un prodotto ittico confezionato. Il nome sulla confezione richiama la Scozia, lo stabilimento di lavorazione è in Lituania e la commercializzazione avviene in Italia con un marchio italiano.

Gli elementi da controllare sull’etichetta

Chi ha acquistato di recente salmone affumicato La Nef può verificare se la confezione rientra nel richiamo confrontando questi dati:

Prodotto: salmone scozzese affumicato

Marchio: La Nef

Formato: confezione da 100 grammi

Lotto: 170794

Scadenza: 18/11/2026

Produttore: Norvelita Uab, Lituania

Marchio di identificazione dello stabilimento: LT 72-01 EB

Per precauzione, l’azienda chiede di non consumare il salmone con lotto e scadenza corrispondenti. Chi lo ha in frigorifero può riportarlo al punto vendita in cui lo ha acquistato.

Un avviso arrivato quasi a ridosso della scadenza

Il punto più delicato di questa vicenda è la tempistica. Un richiamo serve a raggiungere i consumatori prima che consumino il prodotto. Se la comunicazione pubblica arriva quando la data di scadenza è vicina, molte confezioni potrebbero essere già state mangiate.

Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale: l’avviso parla di possibile presenza del batterio, non di contaminazioni accertate su singole confezioni. Proprio per questo, la rapidità con cui l’informazione arriva al pubblico conta quanto il contenuto dell’avviso.

Dall’inizio del 2026 sono stati segnalati 243 richiami e ritiri, per un totale di 945 prodotti di aziende e marchi diversi. Con questi numeri, consultare con regolarità l’elenco degli avvisi pubblicato dal Ministero della Salute è il modo più diretto per sapere se in dispensa o in frigorifero c’è un prodotto da restituire.