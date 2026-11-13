Una sola confezione di zuppa o di primo pronto può coprire quasi la metà del limite giornaliero di sale consigliato.

Le soluzioni rapide (zuppe da scaldare, risotti già conditi o pasta pronta) sono ormai presenti in ogni corridoio dei supermercati. Il loro principale vantaggio è la velocità, ma il sale, già inserito nella ricetta, passa spesso inosservato. Il consumo di sodio in questi prodotti può avvicinarsi rapidamente ai limiti raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che fissano a 5 g di sale (circa 2 g di sodio) il tetto giornaliero per un adulto.

Una recente indagine della Società Italiana di Nutrizione Umana ha analizzato 737 confezioni di piatti pronti commercializzati in Italia, suddivise in 440 primi piatti e 297 zuppe. I valori riportati sulle etichette sono stati confrontati con il riferimento OMS di 230 mg di sodio per 100 g di prodotto. I risultati mostrano una diffusione preoccupante di eccessi: il 91 % dei primi piatti e il 73 % delle zuppe superano quel limite.

Quantità di sodio rilevate in zuppe e primi piatti pronti

Il valore mediano di sodio nelle zuppe è di 284 mg per 100 g, contro i 340 mg dei primi piatti. Se si considera una porzione tipica di 300 g, la confezione di una zuppa surgelata fornisce circa 606 mg di sodio (1,52 g di sale), mentre una zuppa refrigerata o in scatola arriva a 864 mg (2,16 g di sale). Un primo piatto pronto, invece, può contenerne 1 020 mg, pari a 2,55 g di sale, poco più della metà del limite giornaliero.

Confronto tra confezioni surgelate, refrigerate e in scatola

Le zuppe surgelate registrano il valore più contenuto: 202 mg di sodio per 100 g, con solo il 40 % delle confezioni sopra il benchmark OMS. Le versioni refrigerate e in scatola mostrano rispettivamente 288 mg e 288 mg, con superamenti del 76 % e dell’87 %. Per i primi piatti, la differenza di conservazione è meno marcata; refrigerati e surgelati hanno valori quasi identici (336 mg e 340 mg per 100 g). Questi dati indicano che il banco freezer può essere il punto di partenza per una scelta più salutare, almeno per le zuppe.

Impatto sulla pressione e sulla salute dei reni

Un pasto ricco di sale può provocare sete, gonfiore e temporanea ritenzione idrica. L’effetto più pericoloso, tuttavia, emerge quando l’abitudine si rende costante: l’assunzione eccessiva di sodio aumenta il volume sanguigno, facendo salire la pressione arteriosa. Uno studio pubblicato su JAMA su 213 adulti (50-75 anni) ha mostrato una riduzione media di 8 mmHg della pressione sistolica dopo una settimana di dieta a basso contenuto di sodio rispetto a una settimana ad alto contenuto. A lungo termine, l’ipertensione favorisce infarti, ictus, insufficienza cardiaca e danni renali.

Come leggere l’etichetta e limitare l’assunzione di sale

La voce da controllare è “sale”, solitamente indicata in grammi per 100 g di prodotto. Per calcolare l’apporto reale, basta moltiplicare il valore indicato per il peso della porzione consumata. Ad esempio, se l’etichetta segnala 0,8 g di sale per 100 g e si ingoia una vaschetta da 350 g, il totale è 2,8 g di sale, quasi la metà del limite giornaliero. Per le miscele disidratate è importante verificare se il dato si riferisce al prodotto secco o alla zuppa ricostituita. Scegliere versioni surgelate di zuppe, limitare la frequenza di consumo dei primi pronti e bilanciare il resto della giornata con alimenti a basso contenuto di sodio (pane, formaggi, salumi) è la strategia più efficace per mantenere l’assunzione entro i limiti consigliati.