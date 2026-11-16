Richiamato per presenza di Salmonella spp. un lotto di pomodoro datterino siciliano a marchio L'Ortofrutticola F, prodotto a Vittoria. Ecco lotto, codice a barre e come riconoscere le confezioni da 500 grammi.

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo, disposto dal produttore, di un lotto di pomodoro datterino a marchio L’Ortofrutticola F, coltivato e confezionato a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il motivo è un rischio microbiologico: l’avviso indica la presenza di Salmonella spp. nel prodotto.

A scopo precauzionale, chi ha acquistato le confezioni del lotto interessato non deve consumarle e deve riportarle al punto vendita in cui le ha comprate.

Come riconoscere le confezioni del lotto 4406

Si tratta di pomodoro fresco di categoria I, di origine italiana e più precisamente siciliana. Il prodotto è venduto in vaschette da 500 grammi. Per individuarlo bisogna controllare questi elementi:

Marchio: L’Ortofrutticola F

L’Ortofrutticola F Prodotto: pomodoro datterino fresco, categoria I

pomodoro datterino fresco, categoria I Peso della confezione: 500 grammi

500 grammi Numero di lotto: 4406

4406 Codice a barre: 8056590100820

8056590100820 Dicitura in etichetta: «Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore»

L’avviso non riporta una data di scadenza né un termine minimo di conservazione. Per riconoscere il prodotto richiamato restano quindi soltanto il numero di lotto e il codice a barre. Conviene controllare entrambi, perché la dicitura in etichetta e il formato da 500 grammi potrebbero comparire anche su lotti non coinvolti.

Prodotto a Vittoria, distribuito da Niscemi

Il marchio stampato sulla confezione non coincide con il nome del produttore. I pomodori sono stati lavorati da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., nello stabilimento di contrada Fanello, M.O.F. Box 50, a Vittoria.

La commercializzazione è invece affidata a L’Ortofrutticola F S.r.l., azienda con sede a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il nome dell’azienda produttrice non compare sul fronte della confezione. Chi cerca il prodotto in casa deve quindi orientarsi sul marchio del distributore.

Il precedente dell’Emilia-Romagna sui pomodorini crudi nelle mense

Il richiamo arriva poche settimane dopo un altro provvedimento sulla stessa categoria di ortaggi. L’Emilia-Romagna aveva emesso un’ordinanza per sospendere nelle mense la somministrazione di pomodorini datterino e ciliegino crudi. La decisione era seguita ad alcuni casi di salmonellosi collegati al consumo di questi prodotti.

Le informazioni diffuse con l’avviso di richiamo non indicano un legame diretto tra il lotto siciliano e i casi registrati in Emilia-Romagna. I due episodi riguardano però la stessa contaminazione e lo stesso tipo di pomodoro. Questo invita a prestare attenzione ai pomodorini, soprattutto quando si mangiano crudi.

Le verifiche da fare sulle confezioni in frigorifero

Sulla confezione manca una data di riferimento. Per questo il controllo vale anche per le vaschette acquistate da qualche tempo e conservate in frigorifero. Se il lotto 4406 e il codice a barre 8056590100820 corrispondono, il prodotto va rimesso nella confezione originale e riportato al negozio. È utile conservare lo scontrino, se disponibile.