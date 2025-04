Un’accoglienza calorosa e autentica

Nel cuore della campagna piacentina, il ristorante dell’agriturismo Il Poggio di Travo si presenta come una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina. Attraversando il ponte di Tuna, si viene accolti da un’atmosfera che racconta storie di tradizione e passione. La presenza di Francesco Barbieri, un veterano della ristorazione locale, arricchisce ulteriormente l’esperienza. Con la sua accoglienza sincera e il suo amore per le erbe spontanee, Francesco riesce a trasmettere un senso di familiarità che rende ogni visita unica. La sua proposta di aperitivo, un semplice ma delizioso mascarpone accompagnato da mostarda di frutta, è un omaggio alle tradizioni familiari, un modo per riportare il passato nel presente.

Innovazione in cucina con Emanuele Roda

La vera sorpresa del Poggio è rappresentata da Emanuele Roda, un giovane chef con un bagaglio di esperienze che spazia dall’Australia al Giappone. La sua cucina è un perfetto equilibrio tra modernità e rispetto per il territorio. Ogni piatto è una celebrazione dei sapori locali, come dimostrano i salumi affinati e lo gnocco fritto, che si fondono in un’armonia di gusto e creatività. Emanuele ha saputo reinterpretare i classici della tradizione piacentina, portando in tavola piatti come l’insalata di bollito e la frittata di erbe, che evocano ricordi di casa e di convivialità. La sua attenzione ai dettagli e la capacità di sorprendere con abbinamenti audaci rendono ogni pasto un’esperienza memorabile.

Un menù che racconta il territorio

Il menù del Poggio è un viaggio attraverso i sapori della tradizione piacentina, con piatti che variano frequentemente per garantire freschezza e stagionalità. Le paste fresche, preparate con cura da Carolina Cervini, sono un vero e proprio omaggio alla tradizione culinaria locale. I tortelli piacentini, con il loro ripieno ricco e la sfoglia finissima, rappresentano un must per chi visita il ristorante. I prezzi, accessibili e variabili tra i 12 e i 14 euro a portata, rendono il Poggio una scelta ideale per chi desidera gustare piatti di alta qualità senza rinunciare alla convivialità. Con un menù che cambia spesso e una proposta gastronomica che unisce tradizione e innovazione, Il Poggio si afferma come una nuova stella nella ristorazione piacentina.