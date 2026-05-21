Rollè di pollo farcito con porcini e nocciole: ricetta e varianti

Un arrotolato rustico e raffinato che unisce i profumi del bosco e la croccantezza delle nocciole, perfetto da preparare in anticipo

Il rollè di pollo ai funghi porcini e nocciole è l’esempio perfetto di come un ingrediente semplice come il petto di pollo possa trasformarsi in un secondo piatto ricco e caratteristico. La farcia combina funghi secchi riidratati, nocciole tritate, pane ammollato e parmigiano per creare un equilibrio tra sapori terrosi e consistenze croccanti.

In ogni fetta si riconoscono le note profumate del sottobosco bilanciate dalla delicatezza della carne, senza che l’una sovrasti l’altra.

La riuscita del piatto dipende molto dalla cura nella lavorazione del petto: va aperto a libro e leggermente battuto per ottenere uno spessore uniforme che faciliti la stesura del ripieno e la chiusura a rotolo senza strappi. Dopo una breve rosolatura per sigillare i succhi, la cottura in forno sfumata con una birra lager conferisce una dolcezza maltata che esalta il carattere dei porcini. Le patate novelle messe in teglia assorbono il fondo di cottura diventando il contorno ideale.

Tecnica e cottura

Per ottenere un rollè compatto è fondamentale distribuire la farcia in modo omogeneo e non esagerare con i liquidi del ripieno. Una rosolatura iniziale in padella permette di formare una crosticina e mantenere la carne succosa; quindi si completa la cottura in forno, bagnando con la birra lager per creare un fondo aromatico. La combinazione di questi passaggi produce un equilibrio tra esterno dorato e interno cremoso, con il profumo dei funghi che rimane protagonista senza coprire la delicatezza del pollo.

Preparazione del petto

Aprire il petto a libro e batterlo con attenzione è un gesto che richiede precisione: basta uniformare lo spessore senza tranciare la carne. Dopo aver steso il ripieno, arrotolate stringendo bene e legate il rollè con spago da cucina per mantenere la forma in cottura. Prima di infornare, una rapida rosolatura in padella aiuta a mantenere i succhi all’interno; lo stesso spago facilita il taglio a fette regolari una volta cotto.

Il ripieno e le varianti

La farcitura classica prevede funghi porcini secchi reidratati, rosolati con aglio e prezzemolo, nocciole tostate e tritate, pane ammollato e parmigiano: il risultato è una texture che alterna morbidezza e croccantezza. I porcini quasi affondano il palato nei sentori del bosco, mentre le nocciole aggiungono una nota croccante che completa la delicatezza del pollo. È una soluzione ideale per chi cerca un secondo con personalità senza ricorrere a sapori troppo intensi.

Versione speck e fontina

Per chi preferisce un gusto più deciso, una variante sostituisce i porcini e le nocciole con 80 g di speck a cubetti, 100 g di fontina a dadini e 80 g di noci tritate grossolanamente. In questa versione lo speck introduce una nota affumicata e sapida, la fontina crea un cuore filante, mentre le noci offrono la croccantezza. Al posto della birra, si consiglia di sfumare con vino bianco secco, come un Pinot Grigio o un Müller-Thurgau, che si armonizza con i sapori alpini. Le patate possono essere sostituite con patate di montagna a pezzi più grandi e qualche rametto di timo per profumare il fondo di cottura; la temperatura indicativa rimane 180 °C per circa 35 minuti.

Servire, conservare e consigli

Il rollè di pollo si presta ad essere servito sia caldo che freddo, rendendolo comodo per pranzi importanti o buffet. È anche perfetto da preparare in anticipo: una volta cotto si può congelare intero o a fette e riscaldare al bisogno, conservando buona parte dei sapori e della succosità. Usare ingredienti di qualità — funghi ben reidratati, nocciole appena tostate e un petto senza nervature — facilita la riuscita e rende il piatto più equilibrato e appagante.

Qualche accorgimento pratico: non eccedere con i liquidi nel ripieno per evitare fuoriuscite durante la cottura, legare saldamente il rollè per ottenere fette uniformi, e regolare il condimento in base al sapore delle nocciole o dello speck scelto. Con pochi passaggi e ingredienti selezionati il risultato è un secondo che unisce rusticità e raffinatezza, ideale per chi cerca una proposta diversa dal solito senza complicare troppo la preparazione.