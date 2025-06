Scopri come i bambini imparano a mangiare sano con la frutta locale

Non crederai mai a quanto possa essere divertente e istruttivo mangiare frutta fresca a km zero per i bambini!

Immagina un gruppo di bambini felici, con gli occhi che brillano mentre assaporano frutti freschi, profumati e colorati, direttamente dalle aziende agricole del territorio. Non crederai mai a quello che è successo martedì 17 giugno alla Scuola d’Infanzia “Cadore” di Copparo! Qui si è svolta una merenda speciale, parte del progetto estivo “Merendiamo in salute 2.0”. Questo evento ha avuto un obiettivo chiaro: educare i più piccoli all’importanza di una sana alimentazione, ma anche farli divertire e coinvolgerli in un’esperienza sensoriale unica!

Un viaggio tra sapori e colori

Durante l’evento, i bambini, accompagnati dalle loro educatrici, hanno avuto l’opportunità di scoprire i colori e i profumi di angurie, pesche, albicocche, more, mirtilli e lamponi. A guidarli in questa avventura culinaria c’erano Gian Marco Duo e Federico Magri di Confagricoltura, insieme al dottor Dario Pelizzola, un endocrinologo che ha spiegato ai piccoli l’importanza di scegliere frutta fresca e locale. “È fondamentale educare i più giovani ai benefici di una corretta alimentazione”, ha sottolineato il dottor Pelizzola. Ma non si sono limitati ad ascoltare: i bambini hanno potuto toccare e assaporare i frutti, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Così, la merenda è diventata un momento di apprendimento attivo, dove il divertimento si è fuso con la scoperta.

Il valore della frutta locale

Francesca Buraschi, assessore alla Scuola, ha voluto mettere in luce l’importanza di consumare frutta e verdura di stagione, e, soprattutto, coltivata localmente. “Conoscere la provenienza dei nostri alimenti è fondamentale. Non solo per la nostra salute, ma anche per il benessere del nostro pianeta”, ha dichiarato l’assessore. Questo approccio non solo educa i bambini a una dieta sana, ma promuove anche un consumo più sostenibile. Dopo le spiegazioni, i bambini si sono lanciati nella pratica: hanno potuto gustare i frutti presentati, creando un momento di gioia collettiva. Ogni morso era un’esplosione di sapore, un modo per vivere appieno la freschezza della frutta a km zero.

Un progetto che fa la differenza

Il progetto “Merendiamo in salute 2.0” è parte di un programma più ampio, “Costruiamo Salute”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. La settimana prossima, l’ultima tappa si terrà alla scuola “Gulinelli”, promettendo altre sorprese e momenti di apprendimento. Questo progetto coinvolge diversi attori locali, tra cui il Coordinamento pedagogico dell’Unione Terre e Fiumi e l’Azienda Usl di Ferrara, creando un’importante rete di supporto per la salute e l’educazione dei più piccoli. In un mondo in cui la globalizzazione spesso distoglie l’attenzione dai prodotti locali, iniziative come questa sono fondamentali per educare i bambini a riconoscere il valore della qualità e della sostenibilità. Non perdere l’occasione di scoprire come questi piccoli gesti possono avere un grande impatto sul futuro dei nostri ragazzi!