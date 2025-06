Scopri come l’amore per l’olio ha cambiato la vita di Sara

Non crederai mai a come un sogno possa rinascere dalle avversità! Scopri la storia di Sara e il suo straordinario olio calabrese.

Ciao a tutti! Mi chiamo Rosarina, ma per tutti sono semplicemente Sara. La mia vita è stata un viaggio affascinante, una miscela di passione e tradizione, che mi ha condotto a scoprire la vera essenza dell’olio extravergine d’oliva, quel tesoro inestimabile della mia Calabria. Dopo oltre trent’anni dedicati a questa passione, ho trovato un modo per rinascere e reinventarmi, portando con me la mia storia e quella della mia terra nel cuore di tutti. E se pensi che l’olio sia solo un condimento, preparati a ricrederti!

Un legame indissolubile con la mia terra

Da più di trent’anni, l’olio extravergine d’oliva è il fulcro della mia vita. Cresciuta in Calabria e poi trasferitami in Emilia, ho sempre portato con me i sapori e i profumi della mia terra. Per quasi vent’anni ho gestito un negozio di prodotti calabresi, un vero laboratorio di tradizioni dove ogni bottiglia raccontava una storia unica. Ma circa quindici anni fa, la vita ha deciso di mettermi alla prova, costringendomi a chiudere quel capitolo. Un momento difficile, senza dubbio, ma la mia passione per l’olio non ha mai vacillato.

I miei clienti, che nel tempo sono diventati veri amici, continuano a cercare il mio olio, considerandolo unico e speciale. Questa fiducia mi ha sempre spinta a esplorare nuovi modi per onorare la mia terra e i suoi frutti. Negli ultimi anni, ho scoperto la bellezza dei prodotti probiotici, veri alleati della natura, che ho integrato nel mio percorso. La forza della terra è qualcosa che voglio condividere con chi, come me, desidera contribuire alla sua rigenerazione. E tu, hai mai pensato alla connessione profonda che abbiamo con il cibo che consumiamo?

Un cambiamento inaspettato: dal fallimento alla rinascita

Due anni e mezzo fa, la vita mi ha presentato una nuova sfida. Un cambiamento inaspettato ha messo in discussione tutto ciò che avevo costruito. Ma invece di lasciarmi sopraffare, ho scelto di vedere questo ostacolo come un’opportunità. È stato in quel momento che ho avvertito l’irrefrenabile desiderio di creare qualcosa di mio, qualcosa che parlasse non solo della Calabria, ma dell’eccezionale qualità italiana.

Così è nato il progetto Eccellenza Rocca Bio Italiana. Un sogno che si trasforma in realtà, un viaggio che unisce passione, autenticità e l’amore per i prodotti biologici. Grazie a questo progetto, ho potuto ricreare un legame profondo con la mia terra e con chi, come me, crede che il cibo debba essere celebrato come un atto d’amore e condivisione. Hai mai pensato a quanto possa essere potente il cibo nel creare connessioni tra le persone?

Festeggiamo insieme: un anno di storie e tradizioni

Oggi celebriamo un anno di attività, un anno ricco di impegno e crescita. Un anno di storie condivise, di piatti che raccontano tradizioni e di legami costruiti con chi ama il cibo e la sua cultura. Ogni bottiglia di olio rappresenta un pezzo di storia, un viaggio che parte dalle colline calabresi e arriva sulle tavole di chi apprezza la qualità e l’autenticità. Non credi che ogni sorso di olio possa raccontare una storia unica?

Grazie a tutti voi che avete creduto in questo sogno! La mia avventura è solo all’inizio, e non vedo l’ora di condividere con voi le prossime tappe di questo percorso. Ricordate: la passione, l’amore e la tradizione possono davvero cambiare il mondo, un sorso d’olio alla volta! 🎉