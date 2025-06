Scopri come preparare i cannelloni verdi con ricotta e salame per stupire i tuoi ospiti

Immagina di essere a tavola con amici e familiari, circondato da sorrisi e chiacchiere, mentre un profumo avvolgente si diffonde nell’aria. È questo il potere della cucina: trasformare un momento qualsiasi in un’esperienza indimenticabile. Oggi ti presentiamo una ricetta che promette di stupire: i cannelloni verdi farciti con ricotta e salame, un primo piatto che unisce semplicità e gusto.

Ingredienti per i cannelloni verdi

Per realizzare questa delizia ti serviranno pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti occorre:

200 g di spinaci freschi

300 g di ricotta di bufala

150 g di salame a cubetti

100 g di grana grattugiato

Farina q.b.

Olio d’oliva extravergine

Sale e pepe a piacere

La preparazione della sfoglia verde

Inizia lavando gli spinaci e frullandoli con un po’ d’acqua fino a ottenere un composto liscio. Questo passaggio non solo darà colore alla tua sfoglia, ma anche un sapore delicato che conquisterà tutti. Versa il composto in una ciotola, aggiungi la farina e impasta fino a ottenere una consistenza elastica. Stendi l’impasto in una sfoglia sottile e tagliala in rettangoli, pronti per essere farciti.

Farcitura e cottura

Ora è il momento di preparare il ripieno. In una padella, rosola la cipolla con un filo d’olio e il salame. Una volta dorato, lascia raffreddare e poi mescola con la ricotta, il grana e un pizzico di prezzemolo tritato. Questo mix di sapori sarà il cuore dei tuoi cannelloni.

Prendi i rettangoli di pasta, farciscili generosamente con il ripieno e arrotolali con cura. Cuoci i cannelloni su una griglia ben calda, girandoli delicatamente per ottenere una doratura perfetta. Il risultato sarà un piatto non solo bello da vedere, ma anche ricco di sapore.

Un contorno fresco per completare il pasto

Per accompagnare i tuoi cannelloni, prepara un’insalata leggera di spinacini conditi con olio, sale e cubetti di salame avanzati. Questo contrasto croccante e fresco esalterà il piatto principale, creando un’armonia perfetta di sapori.

Varianti per ogni gusto

Se desideri una versione vegetariana, sostituisci il salame con zucchine grattugiate saltate in padella. La ricotta e il grana rimarranno i protagonisti del ripieno, mentre l’aggiunta di erbe aromatiche come basilico o menta porterà freschezza e aromaticità. Puoi anche optare per una cottura al forno, disponendo i cannelloni in una teglia con un velo di besciamella leggera, per un risultato cremoso e avvolgente.

In meno di 30 minuti, questi cannelloni verdi possono trasformarsi nel tuo asso nella manica per un pranzo in famiglia o una cena tra amici. La cucina è un viaggio di creatività, e con questa ricetta potrai lasciare un segno indelebile nei cuori e nei palati di chi ami.