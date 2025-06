Il ristorante Pashà si trasferisce a Polignano a Mare per una nuova avventura gastronomica

Immagina di essere in una piccola città, dove la cucina è un’arte che si tramanda di generazione in generazione. Polignano a Mare, famosa per la sua bellezza e il suo mare cristallino, si prepara a vivere una trasformazione emozionante. Il ristorante Pashà, già celebre a Conversano, sta per iniziare un nuovo capitolo nella storica Masseria Mancini. È un cambiamento che non solo segna la fine di un’era, ma apre anche le porte a nuove opportunità e avventure gastronomiche.

Un addio e un benvenuto

La notizia della partenza di Martino Ruggieri ha suscitato un’ondata di emozioni tra i suoi clienti e la comunità. Ma come spesso accade, quando una porta si chiude, un portone si apre. E così, mentre Polignano a Mare si asciuga le lacrime per la perdita di un giovane talento, si prepara ad accogliere il Pashà, un ristorante che porta con sé la prestigiosa stella Michelin. Non è solo un cambiamento di indirizzo, ma un vero e proprio viaggio che promette di deliziare i palati e riscaldare i cuori.

La nuova cornice: Masseria Mancini

La Masseria Mancini, una storica struttura del Trecento, diventerà la nuova dimora del Pashà. Qui, la tradizione pugliese si intreccia con l’eleganza e il lusso, creando un ambiente perfetto per un’esperienza culinaria indimenticabile. Antonello Magistà, il cuore pulsante del ristorante, con l’executive chef Michele Spadaro, si preparano a sorprendere i visitatori con un menù che unisce le radici siciliane all’ospitalità pugliese. Un vero e proprio viaggio sensoriale che promette di far vivere emozioni uniche.

Un’esperienza unica in arrivo

La Masseria Mancini non sarà solo un ristorante, ma un luogo dove gli ospiti potranno sentirsi a casa. Con camere deluxe, una piscina, un hammam, un orto e un frutteto, ogni dettaglio è studiato per offrire un’accoglienza senza pari. Il bar e il forno a legna aggiungono un tocco di autenticità all’esperienza, promettendo serate magiche sotto le stelle. Antonello Magistà ha dichiarato: “C’è una giusta dose di malinconia, ma anche tanta bella energia per questa nuova avventura.” È un sentimento che risuona in ognuno di noi quando ci troviamo di fronte al cambiamento.

Un nuovo inizio

Il post più recente del Pashà sui social media recita: “L’attesa: il preludio di un nuovo inizio.” Questa frase non è solo una promessa, ma un invito a sognare e a sperare. Ogni dettaglio è curato con passione, perché l’obiettivo è sublimare l’esperienza di chi varca la soglia della Masseria Mancini. La domanda che aleggia nell’aria è: quando potremo gustare queste nuove delizie? La risposta è che il ristorante aprirà i battenti alla fine di giugno, portando con sé un’onda di entusiasmo e aspettativa.

Verso un futuro radioso

Polignano a Mare si prepara a vivere una nuova era gastronomica, e il Pashà ne sarà il fulcro. Questo trasferimento non rappresenta solo un cambio di location, ma una rinascita per la cucina locale. La stella Michelin non è solo un riconoscimento, ma un simbolo di qualità e passione. E anche se Conversano sentirà la mancanza di Martino Ruggieri, Polignano abbraccia con calore il Pashà e il suo nuovo viaggio. Come diceva un grande pensatore, “La vita è un viaggio, non una destinazione.” E ora, Polignano a Mare è pronta a intraprendere questo viaggio insieme al Pashà, verso un futuro luminoso e ricco di sapori da scoprire.