Scopri come preparare la trippa alla sarda in modo semplice

Se sei alla ricerca di una ricetta che ti porti dritto nel cuore della Sardegna, la trippa alla sarda è proprio ciò che fa per te! Questa pietanza, semplice ed economica, rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione agropastorale dell’isola. Preparare la trippa alla sarda richiede solo un po’ di pazienza e ingredienti freschi, ma il risultato finale è una delizia che conquisterà tutti. Sei pronto a scoprire come realizzarla? Segui questi passaggi e lasciati sorprendere!

Ingredienti: cosa ti serve

Per portare in tavola la trippa alla sarda avrai bisogno di:

500 gr di trippa di bovino, tagliata a fettine sottili

500 gr di Polpadoro Casar

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 bicchiere di vernaccia di Oristano

1 cipolla bianca media

1 cuoricino di sedano

1 carota

100 gr di pecorino sardo stagionato

Sale e olio extravergine di oliva

Aromi a piacere: foglie di menta, alloro, peperoncino o zafferano

La scelta di ingredienti freschi è fondamentale per esaltare i sapori di questo piatto tradizionale. Sei pronto a metterti ai fornelli?

Preparazione: passo dopo passo

Iniziamo la preparazione! La prima cosa da fare è lavare accuratamente la trippa e asciugarla con della carta da cucina. In un tegame largo e basso, rosola la carota, la cipolla e il sedano, tutti pelati e tagliati a tocchetti. Quando le verdure iniziano a imbiondire, è il momento di aggiungere la trippa, cuocendo a fuoco alto e mescolando con un mestolo di legno fino a che l’umidità non sarà evaporata.

Sfumare con la vernaccia è il segreto per dare al piatto un sapore unico, quindi non dimenticare questo passaggio! Una volta sfumata, incorpora la Polpadoro e abbassa la fiamma al minimo. Lascia cuocere per circa un’ora, mescolando di tanto in tanto. Se noti che il sughetto si asciuga troppo, aggiungi un po’ di brodo vegetale.

Quando la cottura è ultimata, aggiungi il pecorino e gli aromi che preferisci. Lascia stufare per almeno 10 minuti, permettendo ai sapori di amalgamarsi bene. Servi la trippa alla sarda con fette di pane civraxiu abbrustolite: è un abbinamento che non puoi perdere!

Varianti da provare: un mondo di sapori

La trippa alla sarda ha numerose varianti, ognuna con la sua personalità. Tra i piatti tipici puoi trovare:

Busecca: ricca di pomodoro e pecorino, è una vera delizia per gli amanti dei sapori forti.

ricca di pomodoro e pecorino, è una vera delizia per gli amanti dei sapori forti. Trippa alla Cagliaritana: con l’aggiunta di zafferano e menta, per un tocco aromatico in più.

con l’aggiunta di zafferano e menta, per un tocco aromatico in più. Trippa alla Romana: arricchita da menta romana e pecorino Romano, è un must per chi ama la tradizione.

arricchita da menta romana e pecorino Romano, è un must per chi ama la tradizione. Trippa alla Fiorentina: in questa versione il burro sostituisce l’olio e il parmigiano prende il posto del pecorino.

in questa versione il burro sostituisce l’olio e il parmigiano prende il posto del pecorino. Trippa con patate: una dolce aggiunta che rende felici anche i più piccoli!

Insomma, ci sono infinite possibilità per divertirsi in cucina! Ogni variante racconta una storia diversa e porta con sé il calore della tradizione. Non perdere l’occasione di esplorare questi gusti unici!