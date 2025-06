Scopri come preparare pollo e melanzane al forno in modo semplice

Sei pronto a stupire la tua famiglia con un piatto che unisce semplicità e bontà? Oggi ti presento una ricetta che mette al centro pollo e melanzane, un vero trionfo da forno che conquisterà tutti! Immagina di tornare a casa dopo una lunga giornata e di poter preparare un secondo piatto che, oltre a essere gustoso, richiede pochissimi ingredienti e tempo. Non ci credi? Continua a leggere e scopri come fare!

Ingredienti essenziali per il tuo piatto

Iniziamo col dare un’occhiata a cosa ti serve. Questa ricetta è perfetta per chi ha voglia di qualcosa di buono senza dover passare ore in cucina. Ecco la lista degli ingredienti:

2 melanzane viola

400g di petto di pollo

200g di pomodorini

Pangrattato q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Sale e basilico fresco

Con questi semplici ingredienti, potrai creare un piatto ricco di sapore e colore. La magia di questa ricetta sta nella sua versatilità: puoi servirla come secondo piatto, ma anche come piatto unico, magari accompagnato da un po’ di riso basmati o una fetta di pane fresco. Pronto a scoprire come realizzarlo?

Preparazione: step by step

Iniziamo! La preparazione è davvero semplice e veloce. Per prima cosa, lava bene le melanzane. Senza sbucciarle, tagliale a fette e poi a cubetti. Fai la stessa cosa con il petto di pollo, tagliandolo a striscioline. E non dimenticare di lavare anche i pomodorini, che andranno tagliati in quattro parti. Una volta che hai tutto pronto, metti pollo, melanzane e pomodorini in una ciotola capiente.

A questo punto, aggiungi 3 cucchiai di olio d’oliva e mescola tutto con un cucchiaio di legno. Ora è il momento di dare sapore: unisci il pangrattato, il parmigiano grattugiato, una presa di sale e un po’ di basilico tritato. Continua a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.

Prendi una pirofila e versa il composto, cercando di distribuirlo in uno strato sottile. Aggiungi un filo d’olio evo in superficie per una crosticina dorata. Ora non ti resta che infornare! Cuoci a 190°C in modalità statica per circa 20 minuti. Ma se hai una friggitrice ad aria, puoi cuocere a 190°C per 18 minuti. La scelta è tua!

Il risultato finale e qualche consiglio extra

Dopo la cottura, il tuo pollo con melanzane e pomodorini sarà pronto per essere servito. Immagina il profumo che riempirà la tua cucina e il sorriso sui volti dei tuoi cari! Non dimenticare di conservare eventuali avanzi in frigo; saranno buoni per 1-2 giorni. E se vuoi arricchire ulteriormente il tuo piatto, prova ad aggiungere delle spezie o delle erbe aromatiche a piacere.

Infine, se ami le melanzane, non perderti anche la ricetta delle cotolette di melanzane ripiene, perfette per un antipasto gourmet o un contorno sfizioso. E per chi ama il pollo, ci sono anche le cotolette di pollo al forno, una vera delizia. Torna a trovarci per scoprire altre ricette irresistibili!