Scopri come realizzare un delizioso plum cake salato con verdure di primavera

Quando la primavera bussa alla porta, è tempo di riscoprire i sapori freschi e vibranti della natura. Immagina un soffice plum cake salato, carico di verdure colorate e legumi, che invita a essere condiviso durante un pranzo con amici o una cena speciale. Questo piatto non è solo un antipasto, ma una vera e propria celebrazione della stagione, un abbraccio di sapori che riscalda il cuore e nutre l’anima.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare questo plum cake salato, avrai bisogno di una serie di ingredienti freschi e genuini. Gli asparagi, i cipollotti, le fave e i piselli sono solo alcune delle meraviglie che la primavera ha da offrire. Anche la robiola e i ravanelli si uniscono a questa festa di colori e sapori. La ricetta, perfezionata con i preziosi consigli di uno chef esperto, si trasforma così in un momento di pura gioia culinaria.

Iniziamo! Per 10 persone, ti serviranno:

225 g di farina

200 g di salsiccia piccante

130 g di robiola

120 g di piselli

80 g di fave

75 g di asparagi

70 g di taccole

60 g di cipollotti

50 g di parmigiano grattugiato

15 g di pecorino grattugiato

10 g di lievito in polvere

4 uova

2 dl di vino bianco

1 limone

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

I passaggi fondamentali

Per preparare il plum cake, scotta in acqua bollente le taccole, i piselli e gli asparagi puliti e tagliati a pezzetti. Dopo due minuti, scolali e mettili da parte. A parte, scotta le fave, scolale e sbucciale per mantenere il loro bel verde brillante. Nel frattempo, trita grossolanamente il cipollotto.

In un recipiente, sbatti le uova con un pizzico di sale e pepe, aggiungi il vino bianco e l’olio extravergine d’oliva. Successivamente, unisci la farina, l’amido e il lievito setacciati, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. A questo punto, aggiungi il pecorino e il parmigiano grattugiati, il cipollotto tritato, la scorza grattugiata di mezzo limone e la salsiccia a dadini. Infine, incorpora le verdure e le fave, mescolando bene per amalgamare ogni ingrediente.

La cottura e la presentazione

Imburra e infarina uno stampo da plum cake (11x25x6,3 cm) e versa il composto al suo interno. Inforna a 180 °C per circa 50 minuti, fino a quando non si sarà formata una crosticina dorata. Durante questo tempo, lavora la robiola con un po’ di panna per creare una crema da utilizzare come guarnizione.

Quando il plum cake sarà pronto, lascialo intiepidire e nel frattempo prepara i ravanelli, tagliandoli a fettine sottili con una mandolina e mettendoli in acqua fredda. Sforna il plum cake e completalo con la crema di robiola e le fettine di ravanello, ben scolate e asciugate. La freschezza dei ravanelli si sposa perfettamente con la morbidezza del plum cake, creando un contrasto di texture che delizierà il palato.

Un piatto per ogni occasione

Questo plum cake salato è ideale per un picnic, una festa di compleanno o semplicemente per una cena in famiglia. Ogni morso racconta una storia di primavera, di rinnovamento e di condivisione. Più che una ricetta, è un invito a riunirsi attorno a un tavolo, a gustare e a celebrare la bellezza dei momenti trascorsi insieme. Non è solo cibo, è un’esperienza, un ricordo da custodire nel cuore.

In fondo, ogni piatto ha il potere di unire le persone. E questo plum cake, con il suo sapore ricco e la sua consistenza soffice, è un perfetto esempio di come la cucina possa trasformarsi in un gesto d’amore. Prova a prepararlo e lascia che i tuoi ospiti ne siano conquistati.