Scopri i migliori posti per grigliare a Milano e provincia

Non crederai mai ai fantastici posti dove puoi grigliare a Milano! Ecco 5 luoghi da non perdere per un weekend all'insegna del barbecue.

Sei pronto a trasformare il tuo weekend in un’avventura all’aperto? Immagina di essere circondato dalla natura, con il profumo della carne sulla griglia e il sorriso dei tuoi amici attorno a te. Milano e i suoi dintorni offrono dei veri e propri angoli di paradiso per chi ama fare grigliate. Scopriamo insieme i 5 posti migliori dove puoi noleggiare spazi attrezzati per il barbecue e vivere un’esperienza indimenticabile!

1. Cascina Reina: un viaggio fiabesco

Situata a soli 45 minuti da Milano, la Cascina Reina è un vero e proprio gioiello. Qui puoi noleggiare gazebo attrezzati per grigliate indimenticabili, ognuno con un nome ispirato ai sette nani. E chi non vorrebbe fare una grigliata in un posto che sembra uscito da una favola? I prezzi variano da 8€ a 12€ a persona, e il divertimento è garantito! Oltre al barbecue, potrai degustare salumi e vini locali, mentre l’attrezzatura per la grigliata è inclusa nel pacchetto. Ma attenzione! Per utilizzare i gazebo, è necessario acquistare carne direttamente in loco. Un’esperienza che ti farà sentire come nel bel mezzo di un racconto!

2. Camping Trelago: grigliate con vista lago

Se sogni una grigliata con vista mozzafiato, il Camping Trelago è il posto che fa per te! Situato in Valganna, questo camping offre postazioni attrezzate per barbecue affacciate sul lago di Ghirla. Non è fantastico? Con un ingresso a pagamento, potrai goderti servizi come fontanelle, barbecue e ampie aree verdi per giocare o rilassarti. Ideale per chi ama la natura e cerca un po’ di relax, questo angolo di paradiso è perfetto per concludere la giornata con un tramonto indimenticabile. Non dimenticare la macchina fotografica: i tuoi amici non crederanno ai loro occhi!

3. Parco del Centenario: libertà di grigliare

Sei alla ricerca di un luogo dove poter grigliare liberamente e goderti la compagnia dei tuoi amici? Al Parco del Centenario troverai sei piazzole con griglie in muratura. Puoi prenotare il tuo spazio e portare tutto ciò di cui hai bisogno, poiché qui non viene fornito alcun attrezzo. E il costo? Solo 20€ per l’intera giornata! È l’ideale per chi ha voglia di un picnic con barbecue, in un ambiente rilassante e immerso nel verde. Immagina di gustare un buon vino mentre la carne sfrigola sulla griglia: una vera delizia!

4. Oasi Alpina di Capovalle: picnic nella natura

Vuoi un’esperienza che combina grigliata e natura? L’Oasi Alpina di Capovalle è il posto perfetto! Qui puoi fare un picnic circondato da pinete e sentieri naturali. L’area è attrezzata con tavoli e panche, rendendola ideale per famiglie e gruppi. E sai cosa c’è di bello? Non serve prenotazione, quindi puoi decidere all’ultimo momento di goderti una giornata all’aperto. E la cosa migliore? Potrai abbinare un pranzo delizioso a una passeggiata nel verde. Non te lo puoi perdere!

5. Spazi verdi a Milano: il tuo rifugio urbano

Se pensi che Milano non abbia spazi verdi per grigliare, ti sbagli! Nella periferia della città ci sono oasi di tranquillità dove potrai trascorrere momenti piacevoli con gli amici. Alcuni parchi offrono aree attrezzate per il barbecue, permettendoti di goderti una giornata di relax senza allontanarti troppo dalla città. Controlla le disponibilità e prenota il tuo spazio: la numero 4 ti lascerà a bocca aperta!

Che aspetti? Scegli il tuo posto preferito e preparati a vivere un weekend di grigliate indimenticabili! Condividi con i tuoi amici e inizia a pianificare questa avventura all’aperto. 🍖🌳🔥