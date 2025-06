Scopri i segreti culinari del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Immagina di trovarsi in un matrimonio da favola, con i riflettori puntati sulle star e un menù che celebra la vera essenza della cucina italiana. Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia non sono solo un evento di lusso; sono un vero e proprio inno al gusto e alla tradizione culinaria. Ma cosa rende questo banchetto così speciale? Scopriamo insieme i dettagli di questo sogno che ha visto protagonisti alcuni dei più grandi nomi della gastronomia italiana!

Un menù da tre stelle Michelin

Il matrimonio si è svolto in un’atmosfera di eleganza e raffinatezza, e il menù è stato senza dubbio una delle stelle dell’evento. A curarlo è stato Fabrizio Mellino, chef tre stelle Michelin del ristorante I Quattro Passi di Nerano, noto per la sua passione per i sapori autentici. La sua scelta di piatti tradizionali, come gli spaghetti alla Nerano, ha saputo conquistare anche i palati più esigenti. Questo piatto, che combina zucchine fritte e provolone del Monaco, è un vero capolavoro gastronomico, frutto di una preparazione meticolosa e di ingredienti di altissima qualità. Ma non è finita qui! Sembra che i famosi «barili» d’impasto per pizza siano stati trasportati direttamente da Napoli, grazie all’intervento del giovane pizzaiolo Ciro Oliva, noto per la sua abilità e innovazione nel mondo della pizza gourmet. Non ti incuriosisce sapere quali altre prelibatezze hanno deliziato gli ospiti? L’attesa è palpabile!

Dolci che fanno sognare

Sal De Riso, un nome che brilla nel panorama della pasticceria italiana, ha ricevuto un’inaspettata chiamata da Mellino tre settimane prima del grande giorno. La richiesta? Mille porzioni di dolci mignon per un buffet che avrebbe fatto girare la testa a chiunque. De Riso non poteva svelare a chi fossero destinati questi capolavori di pasticceria, ma l’orgoglio di scoprire che i suoi dolci erano presenti al matrimonio di Bezos è stato un momento indimenticabile. Tra le delizie preparate da De Riso, ci sono i classici della tradizione napoletana: dal delizioso babà alle sfogliatelle, ogni boccone è un viaggio nei sapori della Campania. E la torta nuziale? Qui si fa sul serio, con Cédric Grolet, il pastry chef che ha conquistato il web con le sue opere d’arte fruttate. Un mix perfetto di tradizione e innovazione che ha reso il banchetto ancora più speciale!

Un evento da mille e una notte

Le celebrazioni non si sono limitate solo al menù. Gli ospiti, tra cui nomi illustri come Orlando Bloom e Oprah Winfrey, sono stati coccolati in alcuni dei più lussuosi hotel di Venezia, con esperienze culinarie che hanno fatto la storia. Si vocifera che il leggendario bartender Alessandro Palazzi fosse presente per servire i suoi celebri Martini, un vero must per chi visita la città. Ma cosa hanno ricevuto gli ospiti come ricordo di questa giornata indimenticabile? Niente bomboniere tradizionali, ma doni gastronomici e artigianali, come biscotti tipici e oggetti in vetro soffiato, scelti con cura dalla coppia. Un gesto che dimostra l’amore per Venezia e la volontà di sostenere l’economia locale, nonostante le critiche sull’invasione di jet privati. Secondo le stime, il pranzo di nozze ha potuto costare tra i 750 e i 1000 dollari a persona, con un catering che ha superato il milione di euro. Insomma, un evento che ha lasciato il segno non solo per la sua opulenza, ma soprattutto per l’amore per la cucina d’autore e la cultura gastronomica italiana!