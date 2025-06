Scopri i segreti della degustazione di Champagne e formaggi a New York

Sei pronto per un’esperienza gastronomica che farà battere il tuo cuore? Dal 29 giugno al 1 luglio, il Javits Center di New York ospiterà il Summer Fancy Food Show, e noi saremo lì, pronti a deliziarti con combinazioni di sapori ineguagliabili! Ma non è tutto! Il 19 giugno, al Guffanti Social Club, ti aspetta una serata indimenticabile, un viaggio tra Champagne e formaggi che lascerà il segno nel tuo palato!

Un percorso gourmet tra Champagne e formaggi

Immagina di sorseggiare un calice di Champagne Nathalie Liébart mentre assapori prelibatezze casearie selezionate. La serata inizia con il “Bienvenue“, uno spumante che si sposa perfettamente con il fresco “Buonasorte” di bufala e un Comté AOP invecchiato 36 mesi. E questa è solo la prima combinazione! Non è incredibile pensare a quante meraviglie ti aspettano?

Proseguendo, ti sorprenderà il “Rendez-vous rosé extra brut“, un rosé che esplode in note di frutta e si abbina alla perfezione con lo Stracchino di capra e il Maroilles a crosta lavata. E se pensi che sia tutto qui, preparati a essere sbalordito dal finale vibrante del “Authentique extra brut“, che accompagna in modo sublime il Lingotto di capra e il Bleu de chèvre, in un abbinamento esaltante con ciliegie fresche. Ma la vera chicca finale? Un gelato fiordilatte di Crodo allo Champagne che chiude la serata in dolcezza! Non vorrai perderti questa esperienza esclusiva, vero?

Un evento che celebra la mozzarella di Bufala Campana DOP

Dopo il successo della serata di Champagne, il Guffanti Social Club si prepara a un’altra serata indimenticabile, dedicata alla regina dei formaggi: la mozzarella di Bufala Campana DOP! Dalle 20:00, ti guideremo in un percorso degustazione che esalta ogni sfumatura di questo ingrediente straordinario. Sei pronto a lasciarti sorprendere?

Inizieremo con un benvenuto frizzante: le “Bollicine e Ciliegine di Bufala Campana DOP“, un aperitivo che stimola il palato e prepara il terreno per i piatti successivi. La Caprese secondo Guffanti, reinterpretata con ingredienti di qualità, ti lascerà a bocca aperta. E non può mancare il Piatto Guffanti, un viaggio attraverso i vari prodotti caseari di bufala che ti sorprenderà con ogni morso.

Ma il piatto forte sarà senza dubbio i Paccheri con treccia di mozzarella di Bufala Campana DOP e Pachino confit, un abbinamento che promette di esplodere in sapori. E per concludere in bellezza? Un gelato fiordilatte Guffanti che porterà la freschezza perfetta a questa esperienza unica!

Un’opportunità da non perdere

Questi eventi non sono solo occasioni per gustare delizie culinarie, ma anche opportunità uniche per immergersi nel mondo del gourmet. Con un costo di €48 a persona, avrai accesso a un viaggio sensoriale senza precedenti, con vini selezionati che accompagneranno ogni piatto, esaltando i sapori e rendendo ogni momento speciale. Scommetto che la tua curiosità è alle stelle!

Non perdere l’occasione di partecipare a questi eventi straordinari. Con posti limitati, assicurati di prenotare il tuo posto per non rimanere deluso. La tua avventura culinaria a New York ti aspetta! E tu, sei pronto a vivere un’esperienza che ricorderai per sempre?