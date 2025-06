Scopri il giardino incantato del ristorante AB di Alessandro Borghese

Non crederai mai a cosa hanno creato questi giovani talenti per il giardino di Borghese a Venezia!

Immagina di passeggiare tra i profumi e i colori di un giardino incantato sul Canale Grande. Questo è l’AB – Il lusso della semplicità, il ristorante di Alessandro Borghese a Venezia, che per l’occasione si trasforma in un palcoscenico per il talento emergente della pasticceria italiana. Con il progetto ABKS Live, il noto chef accoglie cinque giovani artisti, ognuno dei quali ha creato un dolce che racconta una storia unica, un’emozione profonda. Vuoi scoprire di più? Continua a leggere!

1. L’incontro tra arte e pasticceria

Il 2 luglio, dalle 18 alle 20, il giardino di Alessandro Borghese ha ospitato un evento imperdibile, dove la dolcezza ha trovato la sua espressione migliore. I ragazzi dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) hanno presentato le loro creazioni, ogni dolce concepito non solo come una delizia per il palato, ma come un linguaggio emozionale.

Chef Borghese, entusiasta di questa iniziativa, ha affermato: “Credo profondamente nel talento delle nuove generazioni. È un piacere vedere come questi giovani artisti riescano a trasformare la pasticceria in un racconto che tocca il cuore.” E tu, ti sei mai chiesto come un semplice dolce possa racchiudere storie così profonde?

2. I dolci e le loro storie

Ogni giovane pasticcere ha portato con sé una storia, un ricordo, un’ispirazione. Serè di Ludovica Faiotto è un omaggio a Venezia, un dolce che combina ciliegie, basilico e vaniglia. “Ho voluto catturare l’essenza di questa città magica,” ha detto Ludovica.

Istantanea di Chiara Pieraccioni evoca la nostalgia di momenti unici, con una base di frolla all’ananas e crema vellutata. “La mia creazione è un ricordo che si gusta,” ha spiegato Chiara.

Profumo di Primavera di Teddy Ravone è dedicato al nonno e ricorda i momenti trascorsi in campagna, un dolce che racchiude i sapori dell’infanzia.

Ma non è tutto: Domo Mea di Giulia Sechi celebra la Sardegna, mentre Tireme Sù di Angelo Valsecchi reinterpreta il tiramisù veneto in chiave moderna. Un vero e proprio viaggio sensoriale! Non crederai mai a quanto ogni morso possa evocare ricordi e sensazioni.

3. Un evento da non perdere

La serata si è svolta in un’atmosfera di festa, dove il pubblico ha potuto assaporare non solo dolci, ma anche emozioni. La presentazione dei dolci ha coinvolto tutti, creando un legame speciale tra i pasticceri e gli ospiti. “Vogliamo che chi assaggia possa sentire la storia dietro ogni creazione,” ha sottolineato Armando Palmieri, uno dei mentori dei ragazzi.

In un mondo in cui tutto è veloce e superficiale, eventi come questo ci ricordano l’importanza di fermarci, assaporare e connetterci con le emozioni. E tu, non vorresti essere parte di questa esperienza magica? Fai un passo in più, perché la dolcezza non è mai stata così affascinante!