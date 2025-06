Scopri il nuovo ristorante di CiccioGamer89 a Roma: panini che sorprendono!

Non crederai mai a cosa ha fatto CiccioGamer89, il celebre youtuber, per rivoluzionare il mondo del food! Dopo anni di video su giochi come Minecraft e Fortnite, ha deciso di mettere le mani in pasta e aprire un ristorante tutto suo a Roma. Un sogno che si avvera per tanti fan e un’opportunità imperdibile per gli amanti del buon cibo. Preparati a un viaggio tra sapori, emozioni e qualche curiosità che ti lascerà a bocca aperta! 🔥

Il sogno di un gamer che diventa realtà

CiccioGamer89, al secolo Mirko Alessandrini, ha sempre avuto una passione per il cibo. Questa passione, che lo ha portato a scrivere libri di cucina e a lanciarsi nel mondo delle dark kitchen, ha preso forma con l’apertura del suo primo ristorante, “I Burger di CiccioGamer89”, il 15 giugno scorso in via Massaciuccoli a Roma. Il locale, che può ospitare fino a settanta persone, è arredato in modo minimalista con un mix di colori accattivanti come bianco, nero e arancione. Ma non lasciarti ingannare dall’apparenza semplice: qui si nasconde un mondo di sapori! Ti stai chiedendo come possa un gamer trasformarsi in chef? La risposta ti sorprenderà!

La lunga fila di fan in attesa dell’apertura è stata un chiaro segnale di quanto CiccioGamer89 sia amato e seguito. I suoi seguaci, affettuosamente chiamati “paguri”, non hanno esitato a ripararsi dal caldo estivo per assaporare i suoi burger, il risultato di un attento lavoro in cucina. Mirko non è solo un volto noto: ha dedicato tempo e impegno per garantire che ogni panino fosse perfetto, dalla cottura del bacon alle specifiche dei patty. Ti immagini l’emozione di poter assaporare un burger creato da un tuo idolo? È proprio questo che rende tutto così speciale!

Un menu che sorprende: i panini da provare

Ma parliamo di ciò che realmente conta: i panini! Abbiamo provato tre delle specialità offerte: il Carbonaro89, il Bacon Bacon e il Veggie Burger. E lasciami dire, ogni morso è stata un’esperienza unica. Il Carbonaro89 è un capolavoro di sapori: un bun al carbone vegetale arricchito da guanciale croccante e pecorino, il tutto avvolto in una salsa carbonara che ti farà venire l’acquolina in bocca. Un vero e proprio tributo alla tradizione romana! Chi avrebbe mai pensato che un gamer potesse creare un burger così iconico?

Il Bacon Bacon, invece, ha un gusto audace grazie al bacon croccante e a una laccatura al miele che lo rende irresistibile. E non dimentichiamo il Veggie Burger: un’opzione sorprendente per i vegetariani, con un patty di barbabietola che conquista anche i palati più esigenti. Ogni panino è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, un aspetto su cui CiccioGamer89 non scende a compromessi. Non ti stai già leccando i baffi?

Le critiche e le reazioni: un imprenditore in crescita

Naturalmente, il successo porta con sé anche delle critiche. I prezzi, che partono da 13,90 € per i panini e 18,90 € per i menu, sono più alti rispetto a quelli delle catene di fast food. Ma CiccioGamer89 non si lascia intimidire e risponde con sicurezza: “se il food cost è alto, ma la qualità dei panini è incredibile, de che stamo a parla’?”. È chiaro che per lui la qualità viene prima di tutto. E tu, saresti disposto a spendere di più per un panino che promette di essere una vera delizia?

In chiusura, non possiamo non menzionare un tocco di ironia: tra i dolci si trova anche un cornetto con Nutella, un richiamo a una delle sue famose disavventure online. Un modo divertente per legare la sua carriera di gamer alla nuova avventura gastronomica. Insomma, CiccioGamer89 non è solo un nome, ma un vero e proprio brand che sta conquistando il palato degli italiani! E tu, sei pronto a scoprire il suo mondo? ✨