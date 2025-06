Scopri il PizzaCon 2023: la festa della pizza a Bergamo

Ti sei mai chiesto come sarebbe un festival dedicato alla pizza? Scopri il PizzaCon di Bergamo, un evento imperdibile che celebra il lievitato discoidale per eccellenza!

Se sei un vero appassionato di pizza, non puoi assolutamente perderti il PizzaCon di Bergamo! Dal 20 al 22 giugno, la città si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti di questo piatto delizioso. Immagina di assaporare una Pizza Margherita e una Pizza Speciale, preparate da alcuni dei migliori pizzaioli locali, il tutto immerso in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Non crederai a quante sorprese ti aspettano! 🍕✨

Un festival di sapori e socialità

La bellezza del PizzaCon non risiede solo nella bontà delle pizze, ma anche nella possibilità di socializzare e condividere momenti indimenticabili con amici e familiari. Questo evento è molto più di una semplice fiera gastronomica: è un’occasione perfetta per connettersi con altre persone, scoprire nuove ricette e divertirsi in compagnia. La pizza, simbolo di convivialità, sarà il filo conduttore di tre giorni ricchi di eventi, degustazioni e attività collaterali. Chi non ama una bella chiacchierata sorseggiando una bibita fresca mentre si gusta una fetta di pizza? 🍷

Quest’anno, il PizzaCon avrà luogo presso gli spazi del COMICON Bergamo, un contesto ideale per accogliere i visitatori. Durante i primi due giorni, ci sarà anche un’apertura serale, permettendo a tutti di godere dell’evento anche dopo il tramonto. È l’occasione perfetta per assaporare le specialità proposte dalle pizzerie partecipanti, tra cui opzioni vegetariane e alternative per chi è intollerante al lattosio. E non preoccuparti, ci saranno anche compressi enzimatica per rendere tutto ancora più semplice! Non è fantastico?

Cosa troverai nel menu?

Preparati a deliziare il tuo palato con una selezione di pizze che ti lasceranno senza parole! La tradizione vuole che ci sia sempre una Pizza Margherita, e quest’anno non farà eccezione. Ma non è tutto: ogni pizzeria presenterà anche una Pizza Speciale, creata appositamente per l’evento. Ecco un assaggio delle delizie che potrai gustare:

Pizza Margherita Fiordilatte: pomodoro fresco, olio EVO e basilico.

pomodoro fresco, olio EVO e basilico. Pizza Speciale COMICON: provola, crema di patate e salsiccia sbriciolata.

provola, crema di patate e salsiccia sbriciolata. Pizza Margherita di Agerola: con Grana Padano e un tocco di olio EVO.

con Grana Padano e un tocco di olio EVO. Pizza Speciale COMICON: provola, cavolo nero e crema di peperoni arrosto.

Ogni morso sarà un viaggio di sapori e tradizione, capace di soddisfare anche i palati più esigenti. E la numero 4 della lista? Ti lascerà senza parole! Non vorrai perderti questa esperienza culinaria straordinaria, vero? 😍

Un evento da vivere insieme

Il PizzaCon rappresenta un impegno collettivo, una sinergia tra diverse pizzerie, produttori e partner che credono nella qualità e nella passione per la pizza. Con il supporto di marchi come Estathé e Solania Pomodoro, questo festival promette di essere un successo straordinario. Non sarà solo un evento gastronomico, ma un’opportunità per celebrare l’arte della pizza in tutte le sue forme, un momento di festa da condividere con chi ami. Sei pronto a vivere tutto questo?

Non perdere l’occasione di essere parte di questa esperienza unica. Segna sul tuo calendario le date del 20-22 giugno e preparati a gustare le migliori pizze di Bergamo. Ti aspettiamo al PizzaCon, dove ogni morso racconta una storia e ogni incontro è un motivo per festeggiare! 🎉🍕