Scopri la magia delle migliori pizzerie di Firenze nel 2025

Immagina di camminare per le strade storiche di Firenze, il profumo della pizza appena sfornata che aleggia nell’aria. È qui, nel cuore della Toscana, che il tour di Di Pizza fa la sua seconda tappa nel 2025, portando con sé un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina. Questa non è solo una semplice selezione di pizzerie, ma un vero e proprio viaggio nel mondo della pizza, un simbolo della cultura culinaria italiana.

La missione di Di Pizza

Di Pizza, un’iniziativa nata dalla passione per il cibo di qualità e dal desiderio di far conoscere le eccellenze locali, si propone di esplorare e celebrare le migliori pizzerie di ogni città italiana. Con il supporto di esperti del settore e appassionati del gusto, questo evento non è solo una classifica, ma un invito a scoprire e assaporare la vera essenza della pizza. Le 14 pizzerie selezionate rappresentano il meglio del capoluogo toscano, offrendo un’ampia gamma di sapori e tradizioni che raccontano storie uniche.

Un viaggio nel gusto

La selezione delle pizzerie è avvenuta attraverso un attento processo di valutazione, che ha visto i membri del team di Garage Pizza immergersi nella cultura gastronomica fiorentina. Ogni pizzeria è stata visitata e testata, con l’obiettivo di riconoscere le realtà più autentiche, quelle che sanno combinare ingredienti freschi, tradizione e innovazione. Questo è il cuore pulsante di Di Pizza: un viaggio nel gusto, che invita tutti a lasciarsi sorprendere dalle meraviglie culinarie locali.

Il gran finale: evento di premiazione

Il culmine di questa esperienza avrà luogo il 16 giugno presso Cipriano Pizzeria, dove si svolgerà un evento di live show cooking. Qui, i pizzaioli delle pizzerie selezionate avranno l’opportunità di condividere la loro filosofia culinaria e i loro segreti del mestiere davanti a una giuria di esperti, media e appassionati. L’atmosfera sarà carica di emozioni, mentre si assaporeranno le storie e le tradizioni che ogni pizzeria porta con sé.

Un momento di celebrazione

La premiazione, prevista per le ore 22:30, sarà un momento di grande festa, dove le pizzerie premiate riceveranno una targa esclusiva di Di Pizza, un riconoscimento del loro impegno e della loro passione. Sarà un’occasione per tutti di unirsi in una celebrazione del cibo, dell’arte della pizza e della comunità che si stringe attorno ad essa.

Un tour che continua

Ma il viaggio di Di Pizza non finisce qui. Dopo Firenze, il tour si sposterà in autunno in Puglia e nelle Marche, per concludersi in Campania a dicembre. Ogni tappa porterà con sé nuove scoperte e nuove emozioni, rendendo omaggio alla straordinaria varietà della pizza italiana.

Come partecipare

Se desideri essere parte di questa esperienza unica, potrai iscriverti all’evento attraverso la piattaforma dedicata. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di assaporare la vera pizza fiorentina e di immergerti in un’atmosfera di festa e condivisione.