Scopri la ricetta del baccalà con pomodorini confit e fagiolini

Inizia con la preparazione dei fagiolini: dopo averli mondati, sbollentali per 3-4 minuti in acqua salata. Ma aspetta, non finisce qui! Una volta cotti, immergili in una ciotola con acqua e ghiaccio per fermare la cottura e mantenere il colore brillante. Questa tecnica è fondamentale per preservare la croccantezza dei fagiolini, rendendo il piatto ancora più invitante.

Passiamo ai pomodorini confit. Lavali e tagliali a metà, poi disponili su una teglia foderata con carta da forno, con la parte tagliata rivolta verso l’alto. Aggiungi un po’ di zucchero a velo, un filo d’olio e un pizzico di sale, completando con uno spicchio d’aglio e la buccia grattugiata dell’arancia. Cuocili in forno a grill a 120 °C per 45 minuti, fino a quando non saranno caramellati e morbidi. Questo video sta spazzando il web: i pomodorini confit sono un vero e proprio segreto delle cucine italiane!

Cottura del baccalà e preparazione della citronette

Il baccalà, invece, va cotto in modalità vapore per 15-20 minuti a 160 °C. Questo metodo di cottura permette di mantenere intatti i sapori e la consistenza del pesce, rendendolo particolarmente succoso. Una volta cotto, lascialo intiepidire e dividilo in petali, pronti per essere conditi. Ma ci sei? La risposta ti sorprenderà: la semplicità di questo piatto è ciò che lo rende così speciale!

Nel frattempo, prepara una citronette semplice ma efficace: mescola il succo di limone e arancia con 30 g di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Questa emulsione darà un tocco di freschezza al piatto e esalterà i sapori degli ingredienti. Non sottovalutare l’importanza di una buona citronette: è il segreto per un piatto che lascia il segno!

Assemblaggio e presentazione del piatto

Ora che hai tutti gli ingredienti pronti, è il momento di assemblare il piatto. In una ciotola capiente, unisci i petali di baccalà, i fagiolini, i pomodorini confit, le olive e i cucunci. Mescola delicatamente per non rompere il pesce, quindi condisci il tutto con la citronette preparata in precedenza. Questo è il momento in cui tutti i sapori si incontrano e creano un’armonia perfetta!

Per un tocco finale, aggiungi del timo fresco e una spolverata di pepe. Servi il piatto in un grande vassoio o in porzioni singole, guarnito con ulteriore timo se desideri. Non dimenticare: questo baccalà con pomodorini confit e fagiolini è non solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi! Un vero trionfo di colori e sapori che non potrà passare inosservato.

Ora, non dimenticare di condividere questa deliziosa ricetta con amici e familiari. Chi non vorrebbe provare un piatto così invitante? Prepara il tuo baccalà e lascia che i complimenti arrivino a pioggia! ✨🔥