Scopri la ricetta del pollo alla paprica con peperoni

Se stai cercando un piatto che possa trasformare il tuo pranzo della domenica in un’esperienza indimenticabile, sei nel posto giusto! Immagina di gustare delle deliziose fettine di pollo insaporite con paprica, accompagnate da peperoni croccanti e spätzle alle erbe. La ricetta che ti presentiamo oggi è una vera e propria chicca, creata da due chef straordinarie: Tina e Kim Marcelli, che portano in tavola sapori autentici dell’Alto Adige. In questo articolo, ti guiderò passo dopo passo nella preparazione di questo piatto che lascerà tutti a bocca aperta! 🔥

Chi sono Tina e Kim Marcelli?

Ma chi sono queste due talentuose chef? Tina Marcelli, 38 anni, è la chef del ristorante Artifex, situato nel suggestivo Feuerstein Nature Family Resort, in Val di Fleres, vicino al Brennero. La sua passione per la cucina è una tradizione di famiglia: ha ereditato l’amore per i fornelli dal padre, un cuoco esperto, e dalla nonna, un’appassionata di flora selvatica. Ma non è tutto! Accanto a lei c’è Kim, sua moglie e sous-chef, che porta un tocco di cultura nativa americana nei suoi piatti. Insieme, hanno creato un menù che celebra i prodotti locali e la microstagionalità, un vero viaggio nei sapori del territorio.

Tina è anche un’appassionata di foraging e fermentazione, e ha pubblicato due libri di cucina. La sua paprica, un ingrediente chiave della ricetta, è realizzata con un mix segreto di 33 erbe! Non è fantastico? 🌿

Ingredienti e preparazione

Ora, preparati a scoprire una ricetta facile e veloce che farà felice tutta la famiglia. Innanzitutto, ecco cosa ti serve:

Fettine di petto di pollo

Paprica

Peperoni

Panna

Spätzle alle erbe

La preparazione richiede circa 1 ora e 15 minuti e può servire da 4 a 6 persone. Seguendo questi semplici passaggi, porterai in tavola un piatto che riunirà tutti attorno al tavolo!

Inizia massaggiando le fettine di pollo con paprica, sale e pepe. Poi, prepara un soffritto di cipolla e peperoni in padella: il profumo che si sprigiona è già un invito al banchetto! Dopo aver rosolato il pollo e unito i peperoni, aggiungi farina e panna, creando una salsa cremosa che avvolgerà ogni morso. E gli spätzle? Non dimenticarli!

Mescola farina, uova, un pizzico di noce moscata e erba cipollina per ottenere un impasto liscio. Cuocili in acqua bollente e uniscili alla padella con il pollo per un risultato finale da leccarsi i baffi!

Il tocco finale e suggerimenti per servire

Per un piatto che stupisce non solo per il gusto ma anche per la presentazione, ti consiglio di guarnire il pollo con un po’ di prezzemolo fresco tritato e servire gli spätzle ben conditi con un filo di burro fuso. La combinazione di colori e sapori renderà il tuo pranzo della domenica un vero successo!

E se vuoi provare qualcosa di diverso, puoi aggiungere un tocco di aceto balsamico per dare una nota agrodolce che completerà perfettamente il piatto. La numero 4 ti sconvolgerà! 😉

Adesso che conosci tutti i segreti di questa ricetta, non ti resta che provarla e farci sapere le tue opinioni nei commenti! E ricordati, la cucina è un viaggio: condividi le tue esperienze e le tue variazioni su questo piatto con amici e familiari. Buon appetito! 🍽️✨