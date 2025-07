Scopri la ricetta delle cozze e melanzane al forno dallo chef Moreno Cedroni

Immagina di tornare indietro nel tempo, a quando la cucina era il cuore pulsante della casa e i profumi avvolgevano ogni angolo. La ricetta delle cozze e melanzane al forno, firmata dallo chef due stelle Michelin Moreno Cedroni, non è solo un piatto: è un viaggio nei ricordi d’infanzia e nella storia di una famiglia. Ogni boccone racconta un aneddoto, una festa, un amore, e ti farà sentire parte di un mondo fatto di tradizione e innovazione.

Un piatto che celebra la vita

Nel 2024, il ristorante La Madonnina del Pescatore ha festeggiato i suoi 40 anni di attività, e per l’occasione, lo chef Cedroni ha creato un menù celebrativo che attinge ai ricordi della sua infanzia. Tra i piatti più significativi, spiccano le cozze e melanzane, un omaggio alla sua nonna che ogni domenica preparava il pesce gratinato. Con questo piatto, Cedroni non solo omaggia la tradizione culinaria, ma anche l’atmosfera di festa che si respirava in famiglia.

«Le cozze con le melanzane erano il suo piatto forte», racconta lo chef, e oggi, ogni volta che le prepara per gli amici, rivive quei momenti di convivialità e gioia. Questa ricetta è più di un semplice insieme di ingredienti; è un legame con il passato che si rinnova ogni volta che viene servito in tavola.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le cozze e melanzane al forno per 4 persone, avrai bisogno di:

Coze fresche

Melanzane

Aglio

Olio extravergine di oliva

Prezzemolo e pane secco

Iniziamo con la pulizia delle cozze: sciacquale bene e mettile in una padella con uno spicchio d’aglio e 50 g di olio. Copri e lasciale cuocere a fuoco basso finché non si aprono. Nel frattempo, frulla il prezzemolo con il pane secco, un filo d’olio e un pizzico di sale per creare una panure deliziosa.

Prendi le melanzane, tagliale a metà e pratica dei taglietti nella polpa. Condiscile con un po’ d’olio e ricoprile con la panure, quindi infornale a 185 °C per 25 minuti, lasciandole poi riposare nel forno spento per altri 25 minuti. Una volta pronte, sguscia le cozze e metti 2 o 3 cozze in ogni guscio, condisci con la panure e inforna nuovamente a 200 °C per 5 minuti. Questo passaggio finale darà al piatto quel tocco croccante che conquista ogni palato.

Un piatto da condividere

Servire le cozze e melanzane al forno in un unico piatto è un atto di condivisione. Questo piatto non è solo una delizia per il palato ma anche un modo per riunire le persone attorno alla tavola. Ogni morso è un richiamo ai legami familiari, alle risate e ai momenti condivisi. Preparare questo piatto è un gesto d’amore che va oltre il semplice cibo: è un modo per celebrare la vita e le relazioni che abbiamo.

Se vuoi stupire i tuoi ospiti e portare in tavola un pezzo di storia culinaria, le cozze e melanzane al forno sono la scelta perfetta. Non dimenticare di raccontare la storia che c’è dietro alla ricetta, perché ogni piatto ha una sua anima e ogni boccone è un ricordo che vive nel tempo. Sei pronto a provarle? 🔥