Scopri la ricetta delle polpette allo scarpariello per un’estate indimenticabile

Se sei alla ricerca di un piatto estivo che conquisti tutti a tavola, le polpette allo scarpariello sono ciò che fa per te! Questa ricetta non è solo un omaggio alla tradizione napoletana, ma una vera e propria esplosione di sapori freschi e aromatici che ti farà venire l’acquolina in bocca. Prepararle è semplice e il risultato è un secondo piatto che porterà il sole nella tua cucina. Pronto a scoprire come prepararle?

Ingredienti per una bontà unica

Per realizzare queste deliziose polpette allo scarpariello, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti servirà:

Per l’impasto delle polpette:

300 g di carne macinata (manzo e salsiccia), 1 uovo, 80 g di pecorino grattugiato, noce moscata, sale, fette di pan carrè senza crosta, latte.

300 g di carne macinata (manzo e salsiccia), 1 uovo, 80 g di pecorino grattugiato, noce moscata, sale, fette di pan carrè senza crosta, latte. Per il sughetto:

Pomodorini freschi, foglie di basilico, 2 spicchi d’aglio, olio d’oliva.

Questi ingredienti si uniscono per creare un mix irresistibile, perfetto per una cena estiva con amici e familiari. La freschezza dei pomodorini e l’aroma del basilico sono il segreto di questo piatto che si prepara in pochi passaggi! Non crederai mai a quanto sia facile e veloce da realizzare.

Preparazione passo dopo passo

Iniziamo con la preparazione del sughetto. Lava i pomodorini e tagliali in quattro parti. In una padella ampia, scalda due cucchiai di olio e soffriggi gli spicchi d’aglio sbucciati. Dopo un minuto, aggiungi i pomodorini e le foglie di basilico, coprendo con un coperchio. Lascia cuocere per un paio di minuti, quindi aggiungi il sale e spegni il fuoco.

Nel frattempo, puoi dedicarti all’impasto delle polpette! Mescola la carne macinata con l’uovo, il pecorino, una grattugiata di noce moscata e un pizzico di sale. Sbriciola finemente le fette di pan carrè e aggiungile all’impasto insieme al latte, mescolando bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Scommetto che il profumo già ti fa venire voglia di assaggiarle!

Ora che hai il tuo impasto pronto, forma delle palline di circa 3 cm e posizionale delicatamente nel sughetto, assicurandoti che non si sovrappongano. Riaccendi il fuoco a bassa temperatura, aggiungi un filo d’olio e copri con il coperchio. Lascia cuocere per circa 5-7 minuti, poi gira le polpette e copri nuovamente. Gli ultimi due minuti, elimina il coperchio per farle dorare leggermente. Non ti sembra già di sentirne il sapore?

Il momento della verità: servire e gustare

Una volta cotte, trasferisci le polpette allo scarpariello su un piatto da portata e aggiungi il sughetto di pomodorini sopra. Servile belle calde e preparati a ricevere complimenti a non finire! Questo piatto non solo è delizioso, ma si conserva perfettamente anche il giorno dopo: basta riscaldarlo con un po’ d’acqua. Hai già pensato a chi condividerai questa prelibatezza?

Le polpette allo scarpariello sono il modo perfetto per portare un po’ di Napoli nella tua casa. Non credere che siano solo un piatto estivo: puoi gustarle tutto l’anno! Provale e non dimenticare di condividere la tua esperienza. La numero 4 della ricetta ti sorprenderà!