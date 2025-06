Scopri le migliori pizzerie di Roma: dove mangiare la pizza più buona

Roma, la città eterna, non è solo un luogo dove la storia si intreccia con i monumenti; è anche un vero paradiso per gli amanti della pizza! Se stai cercando la fetta perfetta, sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te 15 pizzerie che non puoi assolutamente perderti, ognuna con un’offerta unica capace di conquistarti sin dal primo morso. Non crederai mai a quante varietà di pizza puoi trovare nella capitale!

### 1. Seu Pizza Illuminati: l’arte della pizza creativa

Pier Daniele Seu, considerato un maestro della pizza romana, ha creato un rifugio per gli amanti del buon cibo. La sua pizzeria è un vero laboratorio di sapori, dove ogni pizza racconta una storia. Hai mai provato una pizza dolce? Qui puoi farlo! Non perdere l’occasione di assaporare le sue proposte creative, e se vuoi un’esperienza indimenticabile, prova la modalità Experience, con degustazione in 7 portate. Sarà un viaggio culinario che non dimenticherai facilmente!

### 2. Jacopo Mercuro: la pizza che conquista i gourmet

In un contesto di rinascita della pizza romana, Jacopo Mercuro ha attirato l’attenzione di molti con le sue creazioni scrocchiarello. Prenotare con largo anticipo è d’obbligo! Gustare la sua pizza è come intraprendere un viaggio nel cuore di Roma, grazie a ingredienti freschi e ricette innovative. E non dimenticare di provare i suoi fritti, una vera delizia che ti lascerà senza parole!

### 3. 50 Kalò: la tradizione napoletana a Roma

Se desideri gustare una pizza napoletana autentica, non puoi perderti 50 Kalò. Qui, Ciro Salvo ha portato l’arte della pizza direttamente da Napoli, creando un angolo di paradiso in via Flavia. Le pizze, preparate con ingredienti selezionati e un impasto che ti lascerà a bocca aperta, sono una vera esperienza. E a proposito di esperienze, non dimenticare di assaporare i fritti napoletani: un’accoppiata perfetta che ti farà sentire come se fossi nel cuore di Napoli!

### 4. Vico: pizza in un contesto da sogno

Hai mai desiderato unire la buona cucina a un’atmosfera da Grande Bellezza? Vico è il posto che fa per te! Con affreschi seicenteschi e un servizio impeccabile, la pizza di Enzo Coccia è un’esperienza da non perdere. I suoi impasti sono leggeri e digeribili, mentre i topping sono una vera festa per il palato. Assicurati di riservare un tavolo e preparati a vivere una serata indimenticabile!

### 5. Allegrío: un viaggio nei sensi

In via Veneto, la pizzeria Allegrío non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero e proprio viaggio nei sensi. Ogni stanza ha un design unico, e la pizza di Ivano Veccia è un capolavoro da scoprire. Non perdere l’opportunità di assaporare la Capricciosa, rivisitata con ingredienti di alta qualità. Ogni morso è un’esperienza che stimola tutti i sensi e ti farà venire voglia di tornare!

### 6. Sbanco: la pizza che fa tendenza

Se ami la pizza in tutte le sue forme, la pizzeria Sbanco è il luogo ideale per te. Iacopo Alberti ha creato un menu che sfida le convenzioni, mescolando tradizione e innovazione. Con un’ampia selezione di fritti e birre artigianali, Sbanco è il punto di riferimento per chi cerca una serata all’insegna del gusto e della convivialità. Ma hai già pensato a quale pizza provare per prima?

### 7. A Rota: la tradizione romana in chiave moderna

Il giovane Sami El Sabawy ha portato la pizza romana a un livello superiore. Ogni mese, la sua Sami Special stupisce i clienti con combinazioni uniche di ingredienti. Non dimenticare di provare le sue pizze ripiene, una vera delizia per il palato. La sua passione per la pizza è palpabile in ogni morso e ti farà desiderare di tornare per scoprire le novità!

### 8. L’Elementare: un binomio perfetto

Mirko Rizzo e Federico Feliziani hanno dato vita a un progetto che celebra la pizza e la birra. Con un’atmosfera informale e accogliente, le loro pizzerie sono il luogo ideale per gustare una pizza di alta qualità accompagnata da una birra artigianale. Non lasciarti sfuggire l’occasione di visitare una delle loro sedi: sarà un’esperienza da raccontare!

### 9. Gatta Mangiona: la creatività a Monteverde

Giancarlo Casa ha reso la Gatta Mangiona un luogo iconico per gli amanti della pizza. Con un’attenzione particolare per gli ingredienti e le combinazioni, ogni pizza è un capolavoro che merita di essere assaporato. La sua filosofia di cucina è quella di valorizzare la tradizione senza dimenticare l’innovazione. Ma sei pronto a scoprire quali sorprese ti riserva il menù?

### 10. Sant’Isidoro: un’esperienza divina

Questa pizzeria trina offre una varietà di stili: napoletano, teglia e romano. Ogni pizza ha il suo santo di riferimento, e il risultato è un’esperienza gastronomica unica. Non puoi perderti l’occasione di assaporare le specialità di ogni sede: quale sarà la tua preferita?

### 11. Marco Quintili: la pizza casertana che conquista

La pizzeria di Marco Quintili è un omaggio alla pizza casertana, con il suo caratteristico cornicione alto. La sua proposta è un equilibrio perfetto tra leggerezza e sapore. Non dimenticare di provare i fritti, che sono il risultato di un attento lavoro di ricerca e creatività. Sei curioso di scoprire come si distingue dalla tradizione?

### 12. Berberè: la catena che stupisce

Nonostante sia una catena, Berberè offre uno standard di qualità elevato. I fratelli Aloe hanno creato un menu che celebra la tradizione romagnola con ingredienti freschi e un’accoglienza calorosa. La loro pizza è perfetta per chi cerca un’esperienza autentica. E tu, sei pronto a lasciarti sorprendere?

### 13. Tony Vespa: un’emigrazione di ritorno

La pizzeria di Tony Vespa è il risultato di un sogno: portare un pezzo di Canada in Italia. Con una proposta di pizza ben equilibrata e una selezione di birre artigianali, è diventata un punto di riferimento per molti. Non perdere l’occasione di conoscere Tony e assaporare le sue creazioni: chi sa, potresti scoprire un nuovo amore per la pizza!

### 14. Extremis: pizza e fritti per i più audaci

Tre amici hanno creato Extremis, una pizzeria che sfida i limiti con una proposta audace. Con uno stile napoletano contemporaneo, i loro topping sono un viaggio attraverso sapori unici e sorprendenti. Se sei in cerca di avventure culinarie, questo è il posto che fa per te! Hai il coraggio di provare qualcosa di veramente diverso?

### 15. La Loren: un angolo di Napoli nel cuore di Roma

Nel centro storico, La Loren è un omaggio alla tradizione napoletana. Con un pizzaiolo esperto e una selezione di ingredienti di alta qualità, ogni pizza è un capolavoro. Non perderti l’opportunità di assaporare una fetta di Napoli a Roma! Da quale pizzeria comincerai il tuo tour?