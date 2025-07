Scopri le pizzerie italiane più amate negli USA nel 2025

Se ami la pizza, preparati a scoprire le migliori pizzerie italiane negli Stati Uniti per il 2025! L’arte della pizza napoletana continua a stupire e, quest’anno, è Anthony Mangieri con la sua pizzeria a New York a dominare la scena. Non crederai mai a quello che è successo: per il terzo anno consecutivo, il suo locale, Una pizza napoletana, si è posizionato al primo posto della guida stilata da 50 Top Pizza. Ma cosa rende questa pizzeria così speciale? Scopriamolo insieme!

1. La formula vincente di Anthony Mangieri

Anthony Mangieri non si distingue solo per le sue abilità culinarie, ma anche per la sua filosofia che punta sulla semplicità e sulla qualità. Nella sua pizzeria, il menu è ridotto ma di altissimo livello, con pizze iconiche come la Marinara e la Margherita. Ogni giorno, una pizza speciale viene preparata utilizzando ingredienti freschi e di stagione, arricchendo l’offerta con un tocco di creatività. Gli ispettori di 50 Top Pizza lodano l’impasto leggero e profumato, che è diventato un marchio di fabbrica del locale. Ma chi non vorrebbe assaporare una pizza preparata con tanto amore e passione?

Ma non è solo la pizza a fare la differenza. Mangieri propone anche una selezione di vini e birre artigianali provenienti da piccoli produttori della Campania, creando un abbinamento perfetto per ogni piatto. Questa attenzione al dettaglio ha certamente contribuito a posizionare la sua pizzeria al vertice della classifica, attirando non solo i locali, ma anche turisti da ogni parte del mondo. Sei pronto a prenotare il tuo tavolo per vivere un’esperienza gastronomica unica?

2. La classifica 2025: chi segue Mangieri?

Subito dopo Mangieri, al secondo posto troviamo la Pizzeria Sei di Los Angeles, gestita da William Joo, che ha fatto un salto incredibile dalla precedente ottava posizione. Al terzo posto, invece, c’è Tony Gemignani con la sua Tony’s Pizza Napoletana a San Francisco, che ha mantenuto un’ottima reputazione negli anni. Ma non finisce qui! La top ten è ricca di nomi noti tra gli appassionati di pizza: dal quarto al decimo posto si trovano pizzerie iconiche come Jay’s a Kenmore e Ribalta a New York.

È affascinante notare come la scena della pizza stia evolvendo negli Stati Uniti. Ogni pizzeria ha la sua storia e la sua proposta unica, rendendo la classifica ancora più intrigante per chi ama esplorare nuovi sapori. Ti sei mai chiesto quale sarà la prossima pizzeria a sorprendere i palati più esigenti?

3. Oltre la classifica: premi e riconoscimenti speciali

Ma la classifica delle migliori pizzerie non è l’unico aspetto da considerare! Quest’anno, 50 Top Pizza ha anche dedicato un premio speciale alle migliori “Pizza Slice”, e indovinate un po’? New York continua a dominare in questo settore! L’Industrie Pizzeria si aggiudica il primo posto grazie alle sue fette irresistibili. Inoltre, è stato conferito l’Icon Award a John Arena, riconoscendo il suo impegno nella diffusione della pizza artigianale negli Stati Uniti.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i curatori della guida, sottolineano come la varietà di stili di pizza stia crescendo, portando a un panorama culinario sempre più ricco e variegato. Con l’aumento della creatività e dell’innovazione, la pizza continua a conquistare i cuori degli americani e non solo. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro! Sei pronto a seguirci in questa avventura gastronomica?