Scopri le pizzerie più incredibili di Torino

Torino, la capitale piemontese, non è solo famosa per i suoi storici caffè e i suoi musei, ma è anche un vero e proprio paradiso per gli amanti della pizza. Se sei alla ricerca di un’esperienza culinaria che ti faccia leccare i baffi, sei nel posto giusto! Dalla pizza al padellino alla classica tonda, passando per le varianti gourmet, questa città ha molto da offrire. Ecco la lista delle migliori pizzerie di Torino che non puoi assolutamente perderti!

I Maestri della Pizza: Massimiliano Prete

Iniziamo il nostro tour con Massimiliano Prete, un nome che risuona tra i migliori pizzaioli d’Italia. Con due locali situati in via Mazzini e via Stampatori, Prete è noto per la sua maestria nell’arte della pizza. Utilizza solo farine non raffinate e ingredienti di altissima qualità, come i Capperi di Pantelleria e il lardo di Pata Negra. Una vera e propria esperienza gastronomica! Ti consiglio di provare il suo Chef Table, dove potrai assaporare cinque pizze abbinate a tre calici di vino. E non dimenticare la Pulled Pork, un’esplosione di sapori che ti farà innamorare all’istante!

Enrico Murdocco: Un Ritorno alle Radici

Un altro nome da segnare è Enrico Murdocco, che si trova in via Maria Vittoria. Qui, la pizza è una vera e propria arte. Gli impasti sono preparati con farine non raffinate e ogni morso è un viaggio nei sapori tradizionali. Non perdere la sua famosa Pizza Lardo e Patate Viola, un’accoppiata vincente che ti lascerà senza parole. Se hai voglia di un’esperienza più elaborata, il menù Tourin’ Tellia offre un percorso di sette portate che celebra la tradizione gastronomica piemontese. Ma attenzione, la sorpresa finale potrebbe lasciarti a bocca aperta!

Il Cuore di San Salvario: Pizzeria Napoletana

Nel cuore di San Salvario, troviamo una delle pizzerie napoletane più amate della città. Qui, il menù è semplice ma ricco di sapore. La Mò Mò con mortadella e crema di pistacchio è un must, mentre la Mamm’ e Pompei ti porterà direttamente nella tradizione partenopea. Se sei un amante dei dolci, non perderti la Pizzetta dolce al gianduja, un vero peccato di gola! E se decidi di fare un aperitivo, prova le mini pizzette per un assaggio dei vari gusti. Ogni boccone è un viaggio!

La Rivoluzione del Padellino: Carlo Ricatto e Liviu Ceoflec

Non possiamo dimenticare Carlo Ricatto e Liviu Ceoflec, i pionieri della pizza torinese al padellino. Con una selezione di ingredienti freschissimi e un’attenzione maniacale alla qualità, le loro pizze sono una celebrazione dei sapori locali. La pizza Margherita qui è un classico imperdibile, mentre la Cheese Bricks ti sorprenderà con la sua cremosità. E se ami le sorprese, prova le pizze Pop Edition, un omaggio agli anni Ottanta che non ti aspetti. La numero 4 ti sconvolgerà, e non stiamo scherzando!

Crust: Un’esperienza di gusto unica

Infine, c’è Crust, il locale astigiano che ha portato le sue bollicine e pizze di alta qualità a Torino. Qui, le pizze sono preparate con farine semi-integrali e ingredienti locali di prima scelta. Non perdere la Gorgo & Pere, un abbinamento che ti conquisterà al primo morso. Ogni piatto è un’opera d’arte gastronomica, e il locale stesso è un gioiello da non perdere. Se ami la pizza, questo è il posto che fa per te!

Insomma, Torino è una vera e propria mecca per gli amanti della pizza. Non lasciarti sfuggire l’occasione di provare queste pizzerie incredibili. Fai sapere ai tuoi amici dove andare e preparati a vivere un’esperienza culinaria indimenticabile!