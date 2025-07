Scopri le tortine al limone e mascarpone del ristorante di Giorgio Locatelli

Hai mai sognato di assaporare un dolce che racchiuda in sé il profumo e il gusto fresco del limone? Le tortine al limone e mascarpone sono il dessert che non solo conquisterà il tuo palato, ma ti porterà anche in un viaggio culinario nel nuovo ristorante dello chef Giorgio Locatelli, situato nella National Gallery di Londra. Da quando ha aperto le sue porte il 10 maggio scorso, questo locale ha subito catturato l’attenzione degli amanti della cucina italiana, offrendo piatti che raccontano la tradizione con un tocco moderno.

Un viaggio nei sapori italiani

Il menu del ristorante di Locatelli è un vero e proprio racconto dell’Italia a tavola, con piatti che cambiano due volte ogni stagione, mantenendo viva la tradizione ma con un’interpretazione che sa di novità. Tra le delizie proposte, le tagliatelle di seppie con i piselli e la calamarata con la gallinella sono solo alcuni esempi di come la cucina italiana possa essere reinventata pur rimanendo fedele alle proprie radici. Ma la vera star del menu è senza dubbio il dessert: le tortine al limone e mascarpone, un dolce che riesce a catturare l’essenza di un’estate italiana in ogni morso. Non crederai mai a quanto siano deliziose!

La ricetta delle tortine al limone e mascarpone

Pronto a mettere le mani in pasta? Ecco come preparare queste deliziose tortine, perfette per stupire i tuoi ospiti o semplicemente per coccolarti dopo una lunga giornata. Gli ingredienti necessari sono: 115 g di burro, 75 g di zucchero a velo, 1 uovo, 225 g di farina, 300 ml di panna fresca, 50 ml di latte, 100 g di zucchero semolato, succo e scorza di un limone non trattato, e 120 g di mascarpone. La preparazione inizia impastando il burro con lo zucchero a velo, l’uovo e la farina fino a ottenere un panetto liscio e compatto. Ricorda di farlo riposare in frigo per almeno sei ore: questo passaggio è fondamentale per una base perfetta!

Dopo il riposo, stendi la pasta, dividila in 12 dischi e fodera gli stampini. Ora, passa al ripieno: sbatti il mascarpone con il latte, la panna, lo zucchero, il succo e la scorza di limone. A parte, sbatti i tuorli e incorporali al composto di mascarpone. Versalo negli stampini e inforna a 170 °C per 35 minuti. Una volta sfornate, lasciale raffreddare e servile con un ciuffo di panna montata e scorzette di limone. La numero 4 di questa ricetta ti sconvolgerà! Non potrai resistere a questa dolce tentazione!

Un’esperienza da non perdere

Queste tortine non sono solo un dolce, ma un vero e proprio viaggio nella cultura gastronomica italiana, un modo per portare a casa un pezzetto di Londra e della cucina di Giorgio Locatelli. Ricorda, l’obiettivo di questo ristorante è rendere la cucina italiana accessibile e democratica, proprio come la National Gallery, dove l’ingresso è gratuito. Quindi, non perdere l’occasione di preparare questo dolce straordinario e di sorprendere tutti con il tuo talento in cucina! Condividi le tue creazioni e fai sapere a tutti quanto sia facile portare un po’ d’Italia nella tua vita!