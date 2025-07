Scopri Nino Osteria: la nuova gemma culinaria di Milano

Milano si appresta a vivere un’esperienza gastronomica che farà parlare di sé, grazie all’apertura di Nino Osteria con Cucina. Questa nuova insegna, frutto della creatività esplosiva del team di Trippa, si preannuncia come un’onda di freschezza e innovazione all’interno di una scena culinaria già vibrante. E tu, sei pronto a scoprire cosa hanno in serbo per i tuoi sensi? Non crederai mai a quello che sta per arrivare!

Un viaggio ispirato ai sapori dei Paesi Baschi

Il team di Trippa, noto per la sua capacità di sorprendere i veri gourmet, ha trovato l’ispirazione per questa avventura durante un viaggio affascinante nei Paesi Baschi e in Andalusia. Da questa esperienza sensoriale è nata l’idea di Nino Osteria, situata in via Nino Bixio 47, nel cuore pulsante del quartiere di Porta Venezia, famoso per la sua ricca offerta gastronomica. Qui, tradizione e innovazione si intrecciano, creando un’atmosfera perfetta per chi ama il buon cibo. Non sei curioso di scoprire cosa rende questo posto così unico?

“Sono passati mesi di preparativi, discussioni e ricerche,” racconta Diego Rossi, chef e fondatore. “Siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti con un menù che cambia frequentemente e offre piatti pensati per essere condivisi. Ogni visita sarà un’esperienza unica e memorabile.” Insomma, ogni volta che varcherai la soglia di Nino Osteria, sarà come scoprire un nuovo mondo di sapori!

Un menù da non perdere: ecco cosa ti aspetta!

La carta di Nino Osteria è un vero e proprio viaggio tra sapori autentici e ingredienti freschi. Tra i piatti da non perdere ci sono le zucchine alla scapece con cacio ricotta, la torta salata di selvaggina e i salumi selezionati. Ma il vero colpo di genio è il riso ‘a chiamata’, disponibile solo in due fasce orarie, quasi come se fosse un evento esclusivo. La numero 4? Non dimenticarla, perché ti sconvolgerà! Ti sei mai chiesto cosa rende un piatto veramente indimenticabile?

I prezzi dei primi e secondi piatti oscillano tra gli 8 e i 20€, rendendo Nino Osteria un’opzione accessibile per tutti. Inoltre, la cucina di Marco Marini, ex chef di Camparino in Galleria, porterà un tocco di creatività e passione in ogni piatto. Non vorresti assaporare qualcosa di davvero unico, vero?

Un ambiente informale e accogliente

Nino Osteria non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza da vivere. Con 35 coperti, gli ospiti possono scegliere di gustare i loro piatti in piedi al bancone o seduti su sgabelli, creando un’atmosfera dinamica e conviviale. Questa scelta riflette la filosofia del team: un ambiente informale che incoraggia la condivisione e la socializzazione. Ti senti già parte della famiglia?

La selezione di vini è altrettanto curata, con una particolare attenzione a etichette francesi e naturali. E non dimenticare i cocktail artigianali alla spina, tra cui l’Americano, il Negroni e un omaggio al Camparino che non puoi assolutamente perderti! Sei pronto a brindare a questa nuova avventura gastronomica?

Insomma, Nino Osteria con Cucina è pronta a diventare la tua nuova meta gastronomica a Milano. Non perdere l’occasione di essere tra i primi a scoprire questa nuova perla culinaria! Condividi con i tuoi amici e preparati a un’esperienza indimenticabile! 🔥✨