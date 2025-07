Scopri perché le farmacie vendono vino e alcolici in Liguria

Hai mai pensato di acquistare una bottiglia di vino mentre sei in farmacia? Bene, da oggi potrebbe diventare realtà! Recentemente, in alcune farmacie del savonese, sono stati avvistati vini e superalcolici sugli scaffali, scatenando una tempesta di polemiche e interrogativi. È un illecito? È legale? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questa sorprendente situazione.

Un’associazione indignata e una scoperta inaspettata

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada è stata la prima a lanciare l’allerta riguardo alla presenza di alcolici in farmacia. In un video che sta facendo il giro dei social, i rappresentanti dell’associazione esprimono il loro sconcerto per questa pratica, ritenendola inaccettabile. Eppure, a sorpresa, non sembrerebbe esserci nulla di illegale. Ma come è possibile?

Le farmacie hanno sempre venduto prodotti diversi dalle semplici medicine, inclusi articoli cosmetici e persino gioielli. Ma trovare vino o gin sugli scaffali è qualcosa di inaspettato, che ha sollevato molte domande. I membri dell’associazione hanno deciso di verificare di persona e la notizia è stata confermata: le bottiglie di vino e superalcolici sono effettivamente in vendita in tre farmacie liguri, precisamente a Spotorno e Cairo Montenotte, oltre al capoluogo di Savona. Non crederai mai a quello che è successo!

Le dichiarazioni dei farmacisti e il dibattito etico

Franco Piacentini e Maria Assunta Partesotti, rappresentanti dell’associazione, hanno intervistato i farmacisti riguardo alla vendita di alcolici. Sorprendentemente, alcuni di loro hanno sostenuto che un consumo moderato di alcol possa addirittura avere effetti positivi sulla salute. Questo punto di vista ha generato un acceso dibattito, con Partesotti che ha definito la situazione una “contraddizione inaccettabile”.

Il fatto che professionisti della salute possano promuovere l’acquisto di alcolici ha provocato shock e indignazione tra i membri dell’associazione. E questo è solo l’inizio della controversia, poiché molti si chiedono se sia davvero etico vendere alcolici in farmacie, spazi tradizionalmente associati alla salute e al benessere. Cosa ne pensi tu?

È legale vendere alcolici in farmacia?

La risposta è più complessa di quanto si possa pensare. Sì, è legale vendere bevande alcoliche in farmacia, a condizione che vengano rispettate determinate normative e che l’esercizio commerciale disponga delle necessarie licenze. Questo significa che, sebbene possa sembrare strano, le farmacie possono trarre profitto dalla vendita di vino e superalcolici, proprio come qualsiasi altro negozio.

Le normative generali sul commercio di alcolici si applicano, ma non c’è nulla di intrinsecamente illegale nel farlo. Questo potrebbe sembrare un colpo di scena, ma è proprio così: le farmacie, se ben regolamentate, possono espandere la loro offerta e includere anche il nettare di Bacco. E l’Ordine dei farmacisti, difendendo queste pratiche, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla questione.

Questa situazione ha sollevato un dibattito non solo sulla legalità, ma anche sull’etica della vendita di alcolici in un contesto sanitario. Cosa ne penseranno i cittadini? E tu, cosa ne pensi? Facci sapere nei commenti!