Scopri tutte le novità di Gli Artisti dello Streetfood 2025

Il 23 luglio 2025, il parco de La Cantalupa a Brusaporto (BG) sarà il palcoscenico di un evento che farà battere il cuore a tutti gli amanti del cibo! Stiamo parlando di “Artisti dello Streetfood”, che giunge quest’anno alla sua nona edizione, promettendo di incantare i visitatori con prelibatezze culinarie da ogni angolo del mondo, il tutto immersi in un’atmosfera festosa e accogliente. Sei pronto a scoprire cosa ti aspetta? Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere un’esperienza gastronomica indimenticabile!

Un’Edizione Speciale: Tropical Night

Quest’anno, il tema dell’evento è “Tropical Night”, un vero e proprio viaggio sensoriale tra colori vivaci, profumi esotici e sapori avvolgenti. Gli chef, sia italiani che internazionali, si sfideranno per creare la loro migliore versione di street food, portando un pezzo del loro mondo in questa giungla gastronomica. E non pensare che sarà solo una questione di piatti deliziosi! Preparati a gustare la famosa “pizza più buona della galassia conosciuta”, servita dal food truck di PizzAut. Questo progetto incredibile non solo offre prelibatezze, ma coinvolge anche giovani con autismo in un percorso di formazione e inclusione, dimostrando come il cibo possa unire e fare la differenza. Non è affascinante?

Ma le sorprese non finiscono qui! Tra gli ospiti di quest’edizione, ci saranno nomi di spicco come Pedro Fiol di Monkey in The City, che porterà un assaggio dell’anima cubana, e la chef Angie Zhou del ristorante Le Nove Scodelle, pronta a deliziarci con i sapori dell’Asia. E chi potrebbe dimenticare i rappresentanti della nuova cucina romena, Mihai Toader e Alex Petricean, che ci regaleranno un tocco di innovazione e freschezza?

Intrattenimento e Competizione

Ma ciò che renderà la serata ancora più speciale sarà la conduzione di Nicola Prudente, conosciuto come Tinto, che guiderà il pubblico attraverso le varie fasi dell’evento. E che dire della musica? Sarà un elemento chiave della serata, con performance artistiche curate dal laboratorio di Gabriele Rizzi e la direzione di Massimo Plebani. Insomma, preparati a una serata ricca di divertimento e cultura, dove il cibo non sarà l’unico protagonista!

Ma chi avrà l’onore di vincere il titolo di Artista dello Streetfood 2025? Sarà il pubblico a decidere il trionfatore, partecipando attivamente a questa competizione gastronomica. Gli stand, i food truck e le isole culinarie allestite per l’occasione offriranno una vasta scelta di prelibatezze da assaporare e da cui lasciarsi ispirare. Non ti sembra un’occasione imperdibile?

La Sfida dei Grandi Chef

Tra i partecipanti ci saranno anche nomi noti della cucina italiana, come Errico Recanati, Marco Sacco, Vincenzo Piccirillo e Domenico Rizzardi. La squadra di Da Vittorio sarà presente con un gruppo di cuochi provenienti dalle diverse sedi, pronti a sfidarsi a colpi di gusto e creatività. Ogni chef avrà la possibilità di reinterpretare i propri piatti in chiave street food, creando un mix esplosivo di sapori e culture. Non è incredibile come il cibo possa essere così versatile?

In questa edizione, il coinvolgimento e l’inclusività saranno al centro dell’evento, con un messaggio chiaro: il cibo è un linguaggio universale che unisce le persone. Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento che celebra la diversità e la passione per la buona cucina! Ti aspettiamo per un viaggio gastronomico senza precedenti, dove ogni piatto racconta una storia. Sei pronto a vivere questa avventura?