Seppia di laguna e Italian Mule: un’esperienza culinaria unica

Hai mai desiderato assaporare un piatto che racconta la storia di Venezia? Immagina di gustare la seppia di laguna alla brace, un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione. Questo capolavoro, proposto dallo chef Alessandro Borghese e dal bartender Giorgio Facchinetti, è accompagnato da una salsa nera, cedro salato e erbe spontanee, il tutto perfettamente abbinato a un fresco Italian Mule. E dove? Presso AB – Il lusso della semplicità, un ristorante incantevole situato in un affascinante palazzo storico di Venezia.

Un palazzo con una storia affascinante

Ogni angolo di Ca’ Vendramin Calergi nasconde una storia. Questo maestoso edificio del Cinquecento non è solo la sede del primo casinò del mondo, ma ha ispirato artisti come Richard Wagner mentre scriveva il suo Tristano. La magia della laguna si riflette nei piatti preparati da Borghese, capace di unire la sua anima rock con la serenità di Venezia. E tu, sei pronto a scoprire un menu che celebra i prodotti locali e la tradizione culinaria?

La ricetta della seppia non è solo un piatto, ma un vero e proprio viaggio nei sapori della laguna. Ma come si prepara? Scopriamo insieme i dettagli che ti sorprenderanno!

Ingredienti e preparazione: un’arte da scoprire

Per preparare questo delizioso piatto per 4 persone, avrai bisogno di:

Seppia fresca

Cedro salato

Erbe spontanee

Ingredienti per la salsa nera

Ingredienti per il cocktail Italian Mule

La preparazione richiede un po’ di pazienza, ma il risultato finale ripagherà ogni sforzo. Inizia con il cedro: lavalo bene e incidilo profondamente. Mettilo in un barattolo con abbondante sale e lascialo riposare per due settimane. Dopo questo tempo, sciacqualo e frullalo con pepe fino a ottenere un gel da conservare in frigorifero.

Ora passiamo alla seppia: puliscila con cura, eliminando gli scarti. Sbollenta il prezzemolo per pochi secondi e frullalo insieme a olio, acciughe e aglio. Cuoci il nero di seppia con zenzero, peperoncino e pomodori pelati, poi frulla tutto per ottenere una salsa liscia. Infine, scotta la seppia sulla brace: il profumo che si sprigiona è semplicemente irresistibile!

Il cocktail perfetto: l’Italian Mule

E non possiamo dimenticare l’abbinamento con un cocktail delizioso! Per preparare l’Italian Mule, versa in un calice con ghiaccio il gin, il succo di lime e la ginger beer, completando con un buon Asti Dolce. Un rametto di rosmarino non solo arricchisce il gusto ma aggiunge anche un tocco di eleganza al tuo drink.

Questo abbinamento non è solo un pasto, è un’esperienza sensoriale che ti trasporterà nel cuore di Venezia. Gli ingredienti freschi e locali, uniti con maestria, creano un connubio di sapori che rimarrà impresso nella tua memoria. Preparati a stupire i tuoi ospiti con un piatto che è pura poesia gastronomica! Sei pronto a metterti ai fornelli?