Descrizione

Il Sidecar è tra i cocktail sour più amati di sempre, perfetto da servire come aperitivo o after dinner. Un cocktail ufficiale IBA la cui caratteristica predominante è il profumo intenso di agrumi, dato dall’aggiunta del Coitreau e del succo di limone alla base di cognac. Scoprite la ricetta originale e come prepararlo in soli 5 minuti.