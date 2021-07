Descrizione

Il sorbetto alla menta è una fresca è leggera alternativa al gelato, semplice da preparare in casa e ideale da gustare in ogni occasione e momento della giornata. Il sorbetto alla menta non contiene latticini, uova e glutine, in quanto viene preparato con una semplice miscela di sciroppo di zucchero, succo di limone e foglioline di menta fresca. Non perdete occasione di provarlo!