Un nuovo capitolo per Stash e Focaccia Factory

Il frontman dei The Kolors, Stash Fiordispino, ha recentemente inaugurato la prima sede italiana di Focaccia Factory a Capri, portando un format gastronomico che ha già riscosso successo a Londra. Questo progetto, ideato dal suo amico di infanzia Giuseppe Aprovidolo, si propone di deliziare i palati con focacce ripiene, ispirate ai grandi nomi della letteratura. La scelta di Capri come location non è casuale; l’isola è un luogo che Stash ama profondamente, come ha dichiarato in diverse interviste.

Un menu ricco di sapori e creatività

Il menu di Focaccia Factory è un vero e proprio viaggio culinario. Le focacce, preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, sono accompagnate da insalate e bruschette, ma sono le focacce a dominare la scena. Ogni creazione è battezzata in onore di autori famosi, come la Camilleri, che combina pancetta, gorgonzola, miele e noci, o la Pascoli, con melanzane e zucchine arrostite. Queste combinazioni non solo soddisfano il palato, ma raccontano anche una storia, quella della cultura gastronomica italiana.

Un legame profondo con Capri

Capri non è solo un luogo di lavoro per Stash, ma anche un rifugio personale. Il cantante ha rivelato che nei suoi giorni liberi cerca sempre di tornare sull’isola, attratto dalle vibrazioni uniche che questo posto offre. La sua passione per la gastronomia si unisce alla sua carriera musicale, creando un connubio perfetto tra arte e cucina. Durante i tour, il profumo delle focacce ha invaso il camerino della band, dimostrando quanto questo progetto sia radicato nella sua vita.

Un gesto di solidarietà per i tifosi

Non solo musica e cibo, ma anche sport. Stash ha promesso di portare a Cagliari un gran numero di focacce per i tifosi, un gesto che dimostra il suo legame con il calcio e la sua volontà di sostenere la comunità. Questo aspetto del suo carattere imprenditoriale e umano rende Stash non solo un artista, ma anche un imprenditore attento e sensibile alle esigenze delle persone.