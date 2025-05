Un classico della cucina romagnola

Gli strozzapreti sono una tipica pasta fresca della Romagna, apprezzata per la sua consistenza e versatilità. Realizzati con ingredienti semplici come acqua e farina, in alcune varianti si possono aggiungere anche le uova. La loro forma caratteristica, ottenuta arrotolando e incavando piccoli pezzi di impasto, li rende unici e perfetti per accogliere condimenti ricchi e saporiti.

Ingredienti freschi per un piatto estivo

Quando si parla di cucina estiva, la freschezza degli ingredienti è fondamentale. Per questa ricetta, i pomodorini e i capperi sono protagonisti indiscussi. I pomodorini, dolci e succosi, si sposano perfettamente con il sapore salato dei capperi, creando un equilibrio di gusto che rinfresca e delizia. Aggiungere un tocco di peperoncino, salvia e scorza di limone non solo esalta i sapori, ma porta anche un profumo inebriante al piatto.

Preparazione passo dopo passo

Per preparare gli strozzapreti con pomodorini e capperi, inizia cuocendo la pasta in acqua bollente salata per circa 6 minuti, fino a raggiungere una consistenza al dente. Nel frattempo, scalda due cucchiai di olio in una padella e abbrustolisci i cubetti di pane, che aggiungeranno una nota croccante al piatto. In una ciotola, unisci i pomodorini tagliati a metà, i capperi, il peperoncino e le foglie di salvia tritate, insieme alla scorza di limone grattugiata. Una volta scolata la pasta, mescolala con il condimento e servi il tutto cosparso con i cubetti di pane abbrustolito. Questo piatto è perfetto per una cena estiva, da gustare all’aperto con amici e familiari.